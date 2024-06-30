中評專論：依法懲獨 以防台灣局勢徹底失控

國台辦與相關部門於6月21日下午聯合舉行新聞發布會 中評社北京6月30日電(評論員 喬新生)《中華人民共和國刑法》（簡稱刑法）第一百零三條規定，組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑；對積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑；對其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。煽動分裂國家、破壞國家統一的，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；首要分子或者罪行重大的，處五年以上有期徒刑。



這個法律條文包含了兩個法律規範，一個是分裂國家罪；一個是煽動分裂國家罪。司法實踐中，刑法是一般性的規定，具有普遍適用性。2024年5月26日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部印發的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的通知（簡稱通知），旨在解決刑法適用的問題。既沒有擴大解釋，也沒有限制和縮小解釋，而是針對台灣問題，就法律適用問題作出具體的規定。



這充分說明反對“台獨”已經從政治層面進入法律層面，嚴格依照刑法和《反分裂國家法》的規定，依法解決台灣問題。五個部門出台的意見，超出了傳統司法解釋的範疇，是在法律規定的框架內，進一步闡釋中國解決台灣問題的基本原則。

