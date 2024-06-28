貿發局上調香港今年出口預測 出口商信心增

香港貿發局研究總監范婉兒（左）及首席經濟師趙永礎（右）於記者會上公佈2024年年中香港出口評估及第二季出口信心指數調查結果（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月28日電（記者 盧哲）香港貿易發展局（貿發局）27日召開記者會，公佈2024年年中香港出口評估，並將今年的預期出口增長由去年12月預測的4至6%上調到9至11%。當日同時公佈的第二季出口信心指數顯示，出口商對今季業務表現比第一季滿意，反映他們對來季表現同樣抱有信心。



香港貿發局研究總監范婉兒在記者會上表示，今年的預期出口增長調整源於兩項反映香港出口現狀和預期表現有所改善的指標。首先，香港在2024年首五個月錄得按年12.5%的出口增長，令人鼓舞。香港貿發局第二季出口信心指數調查結果亦進一步印證這股升勢，顯示出口商的當前業務表現有明顯改善，整體前景也更為樂觀。“基於以上因素，香港貿發局經貿研究調整了2024年的出口增長預測，相信可以更好地反映需求整體回升，以及全球貿易前景普遍更趨樂觀。”



據介紹，受惠於電子產品訂單激增，香港出口在2024年首五個月按年上升12.5%。電子產品業佔香港出口總值約70%，因此，持續增加的訂單成為香港上半年整體出口表現的主要增長引擎。



根據第二季出口信心指數顯示，出口商對各主要市場的前景均感到樂觀。中國內地的前景最獲看好，現狀指數和預期指數均升至60以上。其中，內地和東盟生產設施對電子零部件需求激增，大大推動香港電子產品岀口。2024年1至5月，香港對中國內地的出口按年增長21.1%，對東盟的出口上升19.8%。其中，工業物料和中間產品大約佔90%。