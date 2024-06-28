藝道同歡：兩岸青年曲藝交流活動成功舉辦

“藝道同歡”兩岸青年曲藝演員交流活動暨新聞發布會現場。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京6月28日電（助理記者 李澤璇）6月27日下午，藝道同歡——兩岸青年曲藝演員交流活動在北京台灣會館舉行交流匯報演出暨新聞發布會。中國曲協駐會副主席楊發航、知名相聲表演藝術家姜昆、中央戲劇學院曲藝專業負責人周泉及國務院台灣事務辦公室交流局和北京市台聯有關領導出席並觀看演出。



中央戲劇學院院長郝戎教授在書面致辭中表示，希望通過此次活動能夠為台灣青年打開一扇學習曲藝藝術的新窗口，與大陸的同學同心同行，共同成為中華優秀傳統文化的傳習者和弘揚者。



相聲天團團長姬天語代表台灣主辦方和學生作匯報時表示，兩岸青年曲藝工作者需要直接且深入的交流、互相學習、共同成長，在交流中增進感情，在合作中共同承擔弘揚中華優秀傳統文化的使命。她感謝活動各主辦方、同行前輩的支持，期待將活動打造成兩岸青年交流合作的固定品牌，以此促進兩岸曲藝事業的不斷融合發展，為祖國的文化強國建設貢獻兩岸青年曲藝人的力量。



與去年相比，2024“藝道同歡”交流活動增加了台灣青年曲藝演員在中央戲劇學院的研學課程。中國曲協和中央戲劇學院特別為台灣學員們設計了為期兩周的曲藝課程，包括名家講座、曲藝鑒賞、戲劇基礎和曲藝節目排練等。



在成果展演環節，中央戲劇學院曲藝班學生與台灣交流團演員攜手表演了7個相聲節目，既有傳統的京劇、貫口、快板書，又結合了當下的熱點話題，受到了在座領導和觀眾的歡迎。



本次活動由國務院台灣事務辦公室交流局指導，中國曲藝家協會、中央戲劇學院、青年和平團、相聲天團聯合主辦，中華全國新聞工作者協會、北京市台胞交流服務中心、吳兆南相聲劇藝社等協辦。



根據活動安排，台灣青年曲藝演員交流團接下來將繼續在北京、內蒙古等地參訪交流。

