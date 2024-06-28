中評現場：共話曲藝　兩岸青年交流熱

相聲天團交流團合影。（來源：主辦方供圖） 中評社北京6月28日電（助理記者 李澤璇）藝道同歡——兩岸青年曲藝演員交流活動於6月27日下午在北京台灣會館舉行交流匯報演出暨新聞發布會。



據相聲天團團長姬天語介紹，與去年相比，2024“藝道同歡”交流活動增加了台灣青年曲藝演員在中央戲劇學院的研學課程。中國曲協和中央戲劇學院特別為台灣學員們設計了為期兩周的曲藝課程，包括名家講座、曲藝鑒賞、戲劇基礎和曲藝節目排練等。



“這次研學機會來之不易，台灣的學員們也是克服了重重困難來到這裡。”姬天語在匯報中說道，她也期待能將活動繼續打造成兩岸青年交流的品牌活動，促進兩岸青年交流、促進兩岸曲藝事業的不斷融合發展。



作為本次研學活動的成果匯報，中央戲劇學院曲藝班學生與台灣交流團演員表演了7個相聲節目。在作品的編排和表演中，兩岸青年演員展現出了青年獨有的藝術風範——作品中既有京劇花旦、快板書、繞口令、貫口等多種傳統藝術技巧，又融合了英語、網絡熱詞等新鮮表現形式。



相聲天團青年演員安宸初與中戲青年學院合作表演的《同步口譯》便是以中英翻譯為基礎設計，在此基礎上融合了繞口令、古詩文，展現出文化碰撞、交匯、融合的風采，演員們的扎實基本功也贏得了觀眾的陣陣叫好。



匯演結束後，相聲表演藝術家姜昆對青年演員們的演出作了簡要點評。他指出，“相聲是一門交流的藝術”，青年演員們還需要繼續精進表演技巧，擺脫“背書感”，增強與觀眾的交流感。姜昆表示，自己樂見兩岸青年演員一起活躍在曲藝舞台上，展現出年輕一代的積極風采，期待兩岸青年的曲藝交流更多、更好的開展，讓兩岸青年共同傳承優秀曲藝文化。



