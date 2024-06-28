張詩高：西藏各項事業取得全方位進步

中國藏學研究中心當代研究所所長張詩高（中評社 海涵攝） 中評社北京6月28日電（記者 海涵）中華全國新聞工作者協會6月27日上午舉辦“新聞茶座”，中國藏學研究中心當代研究所所長張詩高表示，1959年在中國共產黨的領導下，西藏掀起波瀾壯闊的民主改革，徹底廢棄了政教合一的封建農奴制度，百萬農苦翻身的解放成為國家和社會的主人。西藏社會制度發生了根本性變化，實現了歷史性飛躍。65年來，中國共產黨團結帶領西藏各族人民共同奮鬥，從封建農奴制時代脆弱的自然經濟基礎上艱難起步，把貧窮落後的舊西藏建設成為經濟文化繁榮、社會全面進步、生態環境良好、人民生活幸福的新西藏。特別是黨的十八大以來，西藏深入貫徹新時代黨的治藏方略，各項事業取得全方位進步、歷史性成就。



一、經濟健康快速發展。1959年西藏開啟民主改革時，全區國內生產總值微小，僅為1.74億元，人均142元。經濟結構單一，農牧業占據主導，經濟發展緩慢。民主改革極大的激發了農民的生產積極性，經濟總體保持增長態勢。尤其是改革開放以來，經濟增速保持兩位數的水平，2023年全區生產總值超過2300億元，人均突破6萬元，主要經濟指標增速位居全國前列。特別是2019年底，西藏62.8萬建檔立卡貧困人口全部脫困，74個貧困線區全部摘帽，歷史性地消除了絕對貧困問題，經濟結構實現根本轉變。經過65年的奮鬥，西藏農牧業徹底走出了靠天吃飯、靠天養畜的困局，現代化程度不斷提高，農林牧業增加值由1959年的1.28億元增加到2023年的220.21億元，糧食產量由1959年的18.29萬噸增加到2023年的108.87萬噸。現代工業從無到有，不斷發展壯大，已經建立起一個包含多個門類的現代工業體系，並告別傳統的生產模式，逐步達到現代化水平。工業增加值從1959年的0.15億元增加到2023年的252.33億元。第三產業蓬勃發展，全域旅遊快速推進，2023年接待國內外遊客5516.97萬人次，其中接待入境遊客11.12萬人次，實現旅遊總收入651.46億元。此外，基礎設施不斷完善。

