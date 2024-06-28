香港樓市剛需支持　大跌機會微

樓市“撤辣”後升勢減弱，但市場仍然剛需，樓價預計不會大下跌。（大公報） 中評社香港6月28日電／大公報報導，5月差估私宅售價指數按月跌1.2%報305.9點，結束2月底“撤辣”後連續兩個月升勢，並創3個月低。中原城市領先指數CCL上周再跌，報143.38點，按周跌0.79%，創14周新低。陳茂波表示，香港面臨高息環境，市場期望最快明年初減息，買家作出入市決定時更加謹慎，不過市場剛需，包括本地人需求，以及特區政府引入人才計劃，均可為樓市帶來支持，目前樓市無出現“超供應”情況，樓價大跌風險不高，輕微波動則難免。



發展局局長甯漢豪曾提到，特區政府或借鑒內地成功經驗，考慮以“片區發展模式”發展“北部都會區”中等大型項目，試行點包括新界北新市鎮、流浮山等，亦不排除新田科技城。曾經擔任發展局局長的陳茂波表示，特區政府尚在研究以試點發展“片區發展模式”，方便杠杆市場資金，同時提升效率。



研發債發展北都區大型項目



發展局去年底修訂換地安排，宣布放寬“北都”原址換地的申請門檻。陳茂波表示，有關原址換地不會再延遲，主要考慮到效率問題，因為早前已延遲一次，加上古洞粉嶺北較多住宅項目，再延遲或影響住宅供應。他透露，特區政府已達成首宗優化安排後的原址換地協議，也是北都新發展區第三宗原址換地成功個案。此外，有3宗原址換地申請獲接納作進一步處理，還有7宗申請仍在審理中。至於洪水橋規劃則料為物流重鎮。



陳茂波表示，不同機構及企業均有意推動北都發展，特區政府希望北都的發展，多些用市場資金、用社會資源，因此與私人市場合作是其中一個方案，在此方案中可以有不同形式，如一個片區開發是否可考慮交予一些私人機構去做，主要考慮可運用外部資金，以及能否提升效率及速度等；發展一些大型項目時，亦會研究在一些項目中適當地發債，讓市民參與項目同時享有穩定回報。