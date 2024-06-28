金管局夥法國央行　研數碼貨幣跨境支付

金管局進行歐元體系探索工作，冀實現全日跨境同步結算。（大公報） 中評社香港6月28日電／大公報報導，金管局與法國央行昨日宣布展開批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）合作，雙方並簽署了諒解備忘錄，共同推動wCBDC和代幣化市場創新發展。金管局副總裁李達志表示，法國和香港顯然在多個領域都有巨大的合作潛力，期待與法國央行攜手，進一步探索不同跨境支付方案和應用案例，促進金融市場互通性，以及推動全球代幣化市場的發展。



歐洲央行管理委員會於今年6月公布歐元體系探索工作第二階段參與機構，金管局是歐元區以外首個參與此項計劃的央行機構。歐元體系探索工作分兩階段進行，以德國、意大利和法國中央銀行所提供的具互通性的解決方案為基礎，可連接參與機構的分布式分類帳技術（DLT）平台，實驗以歐元央行貨幣進行結算。



研究實時跨貨幣支付



其中，法國央行的解決方案與金管局的Ensemble項目沙盒類同，因而促成是次跨境合作。雙方將深入研究其wCBDC基建之間的互通性，重點研究實時跨境和跨貨幣支付。這項跨境實驗旨在探索如何提高跨境交易的結算效率，促進不同地區的金融市場基建之間互通。



法國央行第一副總裁Denis Beau表示，已為改善跨境支付訂下明確目標，並借著歐元體系探索工作帶來的機遇，與金管局合作透過不同的使用案例，研究如何使用代幣化港元及歐元進行外匯交易同步交收。



金管局助理總裁（金融基建）鮑克運表示，這次合作將為跨地域數碼資產交易，例如債券買賣及結算奠下良好的基礎，將大大擴闊香港在未來全球化數碼資產市場的覆蓋面，吸引數碼資產的活動匯聚在香港發生。



金管局在“歐元體系探索工作”可涉及的潛在應用場景，包括跨境外匯交易同步交收（PvP），即歐洲銀行和香港銀行之間能進行外匯交易，通過法國央行的DL3S和金管局的Ensemble項目沙盒之間的互通性方案，實現24小時跨境同步結算。因應將來的市場及技術發展，雙方會考慮研究跨境貨銀兩訖（DvP），即歐洲銀行和香港銀行之間能進行資產買賣，實現不同資產的跨境同步交收及結算。