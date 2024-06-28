﻿中銀：不良貸率改善　淨息差受壓

中銀言論重點（大公報） 中評社香港6月28日電／大公報報導，中銀香港（02388）昨日舉行周年股東會，管理層表示，將保持派息比率於40%至60%的目標範圍內。雖然市場預期美聯儲今年的減息幅度不大，惟淨息差仍有收窄壓力。



中銀香港去年的派息比率約54%，在環球經濟表現參差的情況下，小股東關注中銀香港今年能否維持。副總裁兼財務總監劉承鋼表示，2024年的派息比率將維持在目標範圍內，中銀香港將努力提升盈利能力，同時平衡監管要求及風險變化，以及業務發展機遇，為股東創造中長期可持續回報。



今年以來，他說本港市場資金充裕，1個月港元拆息表現反復，也對銀行淨息差帶來影響。由於拆息按季回落，中銀香港首季淨息差也按季收窄7個基點至1.61厘。劉承鋼指出，儘管銀行淨息差面對壓力，惟市場普遍預期美國今年減息幅度不大，港元利率在現水平進一步下跌空間料有限，中銀香港也將透過多項措施減緩利率下跌對淨息差的影響。



首季按揭貸款增1.3%



資產質素方面，副總裁兼風險總監徐海峰表示，中銀香港於去年底的不良貸款比率為1.05%，至今年3月底微降至1.04%，年化信貸成本也降至0.21%。中銀香港將爭取2024全年不良貸款比率保持相對平穩，而信貸成本可望較去年回落。中銀香港有信心集團的資產質素持續優於市場平均水平。



中銀香港副總裁陳文表示，集團在今年首季的新造按揭業務累計約4400筆，市場占有率38.3%，較去年底增加11.7個百分點。截至3月底的住房按揭貸款增長1.3%，高於市場增速。雖然港元利率在下半年或維持於相對高位，他認為隨著政府積極推動經濟發展、持續引進高質素人才，加上撤辣後置業需求逐步恢復，估計住宅市場繼續恢復靠穩。