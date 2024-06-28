日拋售美歐資產　預示危機將至

為了捍衛日圓匯價，日本央行近月大手減持美債。（大公報） 中評社香港6月28日電／大公報報導，日圓兌美元跌至38年低位，日資從美歐市場班師回朝救市更加迫切。今年4月日本央行大手減持約3%美國國債投資組合，可見日本全力捍衛日圓匯價，不惜出售海外資產，而日本金融機構亦紛紛拋售美歐債券行列，反映日資對美歐經濟前景投不信任票，憂慮危機將至。



日圓兌美元跌破160重要支持位之後，美國國債應聲下跌，市場憂慮日資進一步拋售海外資產，以穩定貨幣匯價。事實上，美國國債沽壓重重，上月消費物價指數升幅放緩至3.3%，市場減息預期升溫，但美債價格依然反彈乏力，原因是利淡美元資產消息接踵而來，除了市場盛傳石油美元時代走向終結之外，美國財赤問題日趨嚴重，國會預算辦公室估計本年度美國財赤達到1.9萬億美元，比年初預期高出逾4000億美元，意味著要進一步增加發債印鈔，美元資產價格無可避免受壓。



減持美債 穩定日圓匯價



更重要的是，日本作為美國最大的債主，在今年4月大手減持美國國債375億美元，約占美債組合逾3%，規模實在不少，市場相信日本央行全力打好日圓保衛戰，無視美國財長警告，不惜拋售美元資產以求自保，估計5月及6月沽售美債的規模更大。



金融機構看空 寧願止蝕計數



目前日本持有美債總值降至1.15萬億美元，為4個月最少。事實上，雖然中國在4月溫和增持美債33億美元，但中國以至全球減持美債已成為趨勢，今年4月全球央行減持美債663億美元至8.02萬億美元，減持金額為去年9月以來最大。因此，日資持續從海外市場班師回朝，對美歐債券而言是一場噩夢。



其實，除了日本央行外，日本金融機構亦持有大量美歐資產，亦紛紛加入沽售行列。由於美歐政經不穩，債券價格跌勢不止，出現相當投資損失，加上日本央行隨時加息支撐匯價，推動日本債券收益率上升，目前有更大誘因支持日資金融機構沽售美歐債券止蝕，轉投日債資產。



高利率高通脹 美歐經濟受困



據報日本第五大銀行農林中央金庫（The Norinchukin）計劃出售超過10萬億日圓（約630億美元）的美國、歐洲主權債，涉及規模不少，其他日資金融機構很大機會跟隨，從美歐市場大撤退，美歐債券面臨更大下行壓力。



值得留意的是，日資金融機構在市場預期美歐利率見頂回落的時候仍然堅持計數離場，除為了調資返回日本救市之外，似乎亦對美歐經濟前景缺乏信心，憂心美歐金融、經濟潛藏危機，更壞情況還在後頭，寧願及早止蝕。



今次日本央行、金融巨企帶頭沽售美歐資產，對投資者而言有一定啟示性，預示美歐經濟持續受困於高利率、高通脹及高債務，危機遲早大爆發，美歐資產價格存在大調整風險，宜避之則吉，走為上著。