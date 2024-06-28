美明年料減息4次　有利股樓

中評社香港6月28日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，聯儲局連續7次議息會議維持利率不變，議息聲明指出，最近幾個月通脹取得更多溫和進展。點陣圖顯示，預計明年底聯邦基金利率為4.1厘，高於3月份預計的3.9厘，意味明年將減息4次，每次0.25厘，多過3月預測時的3次，投資市場值得看好。



從點陣圖顯示，預計今年底聯邦基金利率為5.1厘，高過3月份預計的4.6厘，意味著聯儲局官員預計今年只減息1次，減幅0.25厘，比較3月預測的2次為少。



議息前美國公布5月消費物價指數（CPI）按月持平，低過市場預期的上升0.1%，主要因為汽油價格下跌，指數按年升幅放緩至3.3%，亦低過市場預期，令議息當日美股三大指數飆升。



今年美國國內生產總值（GDP）預期增長2.1%，失業率為4%，兩者均與3月時預測一致。明年及後年GDP增長預測均為2%，與之前估計相同。期內失業率分別預測為4.2%及4.1%，兩者都較之前預測高0.1個百分點。



聲明表示，過去一年通脹有所放緩，仍處於高位。近數月來實現委員會2%通脹目標，略有進一步進展。委員會認為實現就業及通脹目標的風險在過去一年已趨向更佳平衡。經濟前景不明朗，委員會仍高度關注通脹風險。



聯儲局公布利率前，數據顯示5月通脹率放緩至3.3%，低過市場預期；核心通脹率放緩至3.4%，是2021年4月以來最低。



美衰退風險逼使央行出手



聯儲局主席鮑威爾表示，當局將今次數據表現視為對抗通脹有所進展，認為仍需要更多良好的通脹數據，才能對通脹降溫有更大信心，但不會說仍需要幾多個月的良好數據，亦不會具體說明何時開始減息。在通脹持續向2%回落更有信心之前，聯儲局都不宜減息，當局會繼續高度關注通脹風險，並將會逐次會議就利率作出決定。



經過不斷努力，聯儲局經已將通脹逐漸控制，加上大選年之後，美國經濟例差，美國政府以至聯儲局都要處理經濟衰退的問題，最直接方法就是減息。現在通脹大致受控，經濟轉壞通脹不會太凶猛，有利減息。此舉不但有助經濟回升，連帶投資市場的美國以至全球股市樓市亦會改善，有利股樓長線投資者，全球亦會得益。