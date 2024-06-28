港大首創幹細胞平台　助研抗衰老藥物

港大醫學院首創幹細胞平台以快速模擬人體細胞正常老化過程，幫助抗衰老分子研發。(大公報) 中評社香港6月28日電／大公報報導，人口老化，醫療需求日增。港大醫學院轄下的幹細胞轉化研究中心，首創快速模擬人體細胞正常老化過程的幹細胞平台，以6日模擬人體衰老過程，協助研發抗衰老藥。團隊期望，日後可利用該模型測試不同抗衰老藥的效用，協助治療衰老相關疾病。



6日模擬人體衰老過程



統計處數字預計，本港65歲或以上人口將由2021年的20%，增至2046年的約36%，2069年升至約40%，即每5人便有2名長者。港大醫學院幹細胞轉化研究中心利用在7年前發表的擴展潛能幹細胞（EPSCs）研發的專利技術，成功將人類幹細胞分離成人類擴展潛能幹細胞（hEPSCs），再以7至10日的時間從hEPSCs分離出人類滋養層幹細胞（hTSCs），即在懷孕期胎盤滋養層中發現的年輕細胞，建立衰老仿真生物系統，該生物系統能準確顯示主要的衰老特徵，如基因組不穩定性、表觀遺傳修飾、端粒短化和細胞衰老，從而模擬人類衰老過程。



港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系教授、幹細胞轉化研究中心首席研究員楊樹標解釋，人類自然衰老一般為60多年，透過胎盤的hEPSCs的衰老過程需時約9個月，而新型體外細胞平台只需約6日便可覆製出模擬衰老的過程，其間可進行不同抗衰老藥物的測試，透過將藥物的測試分子投入至培養皿內的hTSCs，6日後透過高通量篩選進行熒光檢測，測試液體的熒光量越少，該抗衰老藥物則越有效，平台每次可測試50款藥物。



港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系科學主任、幹細胞轉化研究中心首席研究員李燕柳指出，現有的科研模型有一定限制，無法準確呈現人體細胞正常衰老過程，其中動物衰老模型與人類基因差異大，動物神經系統較人類簡單，模型的衰老時間長且成本高；而細胞株模型通常有染色體異常和基因突變。



楊樹標表示，新型的平台大幅縮減了模擬人體衰老過程的時間及實驗成本，研究團隊可以利用這個加速模型，有系統地評估各種化合物所引發的衰老特徵，加快藥物研發，有助開發新型的抗衰老治療。



有關項目獲得創新科技署旗艦項目Health＠InnoHK的支持，並在今年第49屆日內瓦國際發明展獲得金獎。