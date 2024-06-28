富權：民眾黨“不分區立委”輪換制有變

中評社香港6月28日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：民眾黨“不分區立委”輪換制有變。以下為文章內容。



第十一屆“立法院”第一個會期開議後，衹有八席“不分區立委”的民眾黨黨團，果然是充分發揮了“關鍵少數”的作用。在各項議題的表決戰中，無論是與中國國民黨黨團聯手合作，還是採取放棄投票權的“技術性手段”，都達到了預期之目的。而民眾黨黨團之所以能夠發揮如此在重大的作用，除了是黨團確定了“團出團進”的策略，讓本來是“雜牌軍”的黨團團結一致、共同進退之外，由“太陽花學運”領袖及曾任時代力量黨主席的黃國昌擔任黨團總召，凸顯了其運籌帷幄的決策及指揮能力，也是極為關鍵之處。因此，曾經有不少人指出以至是擔憂，當到了二零二六年二月，民眾黨落實執行“不分區立委”兩年輪換制”，黃國昌必須卸下“不分區立委”，遞補的八名新任“不分區立委”又沒有類似黃國昌以至現任民眾黨黨團副總召的黃姍姍的能力的情況下，民眾黨黨團就將褪變為空架子，甚至是八名“立委”各吹各的號，難以繼續發揮“關鍵少數”的作用。



因此，民眾黨內近來就盛傳，“不分區立委”兩年輪換制可能會有變化。昨日，民眾黨秘書長周榆修在接受媒體人黃暐瀚的節目專訪時，承認了有這麼一回事。黃暐瀚詢問，民眾黨主席柯文哲曾說二零二六年“不分區立委”要八席全換，但有人擔心八席全換之後，是否有人不熟悉“立法院”生態，影響民眾黨戰力，八席全換的計劃是不是可能生變？周榆修表示，二年條款是民眾黨在突圍過程中提出的，民眾黨是多元政黨，不是朝鮮，可以有多元意見。黃暐瀚問，是否有人認為不宜全換，二零二六年沒有要選縣市長的可以留下？周榆修坦言，黨內對於二年條款確實建議很多，有人認為不能這樣換。黃暐瀚指出，如果八席全換，到時候“立法院”會出現八個“菜鳥”，其他人都至少做兩年甚至更久，周榆修則認為，不是說菜就一定不好，目前的一到八名要怎麼跟後面九到十六名的不分區銜接，如何符合外界期待，民眾黨還在努力。



但即使如此，仍然難以消除部分人對民眾黨黨團戰力的憂慮。因為即使是放棄“兩年輪換制”，不被輪換的唯一條件是沒有參選縣市長；而放棄“兩年輪換制”要“保護”的是黨團總召黃國昌，但黃國昌已經一門心思要在“二零二六”時參選新北市長，希望能夠與國民黨協調合作，還有傳言說，倘國民黨仍然要堅持自行推出候選人，黃國昌則改為參選新竹市長。既然如此，放棄“兩年輪換制”的關鍵人物黃國昌，就不屬於“受保護不被輪換”的人物，因而放棄“兩年輪換制”的訴求也就不具正當性和合理性。



或許，這項條件只是“釋放試探氣球”之作。如果黨內沒有太大的異議，而且排在民眾黨“不分區立委”第九至十六位的候選人也服從大局，可能就是進一步，專門為黃國昌立下“特殊條款”：既可以參選縣市長，也可以不受“兩年輪換制”的制約，亦即是以保留民眾黨“不分區立委”以至黨團總召的身份，參選縣市長。當選了，才正式辭去“不分區立委”，其黨團總召也就自然卸任；落選了，就繼續擔任“不分區立委”和民眾黨黨團總召。而從民眾黨的實力及黃國昌個人的吸票能力來看，如果未能與國民黨協調合作，當選縣市長的機率將不會太高。也就是說，繞了一圈，黃國昌還將是放棄“兩年輪換制”的最大受益者。

