全球最宜居城市　香港大升至50位

國安條例生效後，香港社會恢復穩定，特區政府聚焦改善民生拚經濟，令香港成為更宜居的城市。（大公報） 中評社香港6月28日電／﻿大公報報導，本月26日，英國經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）發布了《全球宜居指數2024》報告，香港的得分為90.2，排名由去年的第61名躍升至第50名，成為全球在過去12個月內宜居指數升幅最大的城市。報告指香港國安法的實施及今年稍早推行的其他法例有助香港恢復政治穩定。



報告顯示，2024年香港的穩定性得分顯著提高。儘管得分未能重回2019年之前的水平，但香港政治環境已趨於穩定，大規模示威影響社會秩序的風險已經大幅下降，《香港國安法》的實施及今年稍早推行的其他法例有助香港恢復政治穩定。另外，香港歷年來在醫療保健方面的得分持續改善，新加坡亦呈相同趨勢，排名升幅緊隨香港。目前，新加坡在醫療保健方面取得100分，達至位列前茅城市的水平。



16亞洲城市入選一線行列



經濟學人智庫行業研究副總監Barsali Bhattacharyya表示：“隨著醫療保健和教育設施的顯著改善，亞洲城市的宜居指數持續提升，儘管情況仍喜憂參半。在榜單上的58個亞洲城市中，有16個城市入選一線宜居城市的行列（得分80以上）。”



奧地利的維也納已連續第3年蟬聯榜首，在五大評分指標中，有4項均獲得“滿分”。榜單第2位為丹麥的哥本哈根；瑞士的蘇黎世則由去年第6位，上升至第3位；澳洲墨爾本由第3位跌至第4位；日本的大阪成為唯一入圍的亞洲城市，與新西蘭的奧克蘭並列為全球宜居城市的第9名。



維也納連續3年蟬聯榜首



經濟學人智庫的報告按照五大指標，包括穩定性、醫療保健、文化和環境、教育及基礎設施，對全球173個城市的宜居程度進行排名。其中穩定性與文化和環境在評分中分別占比25%，醫療保健與基礎設施在評分中分別占比20%；教育則占比10%。報告指出，西歐和北美是全球最宜居的地區。