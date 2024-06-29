兩岸青年峰會將於7月3日在京召開

（圖源：主辦方供圖） 中評社北京6月29日電／“攜手繪青春 奮進新時代”，由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦，北京市台辦、北京市教委、北京市青聯、海淀區人民政府承辦的“2024兩岸青年峰會”擬於2024年7月3日在京召開，將舉辦開幕式、主論壇、分論壇、台灣青年實習就業宣介會、京台青年生活節、兩岸青年數字音樂夜等青年交流活動。