鄭雁雄立法會致辭：準確把握香港的變與不變

中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄應邀出席香港特區立法會午餐會並致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月29日電（記者 盧哲）中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄28日應邀出席香港特區立法會午餐會並致辭。鄭雁雄表示，再過兩天，就是香港回歸祖國27周年紀念日，也恰逢香港國安法刊憲實施4周年、維護國家安全條例刊憲生效100天。在這重要時刻，與立法會議員一起探討香港回歸以來“變與不變”的問題，很有意義。



鄭雁雄指出，要準確把握“六不變”“六變”。不變的是，中央矢志堅守、港人全力擁護“一國兩制”，香港繁榮穩定堅如磐石，東方之珠浪漫依然。“一國兩制”沒有變；高度自治沒有變；法治和營商環境沒有變；民主自由沒有變；生活社交方式沒有變；國際化特色沒有變。變的是，香港浴火重生，迎來各項事業前所未有的發展變化。中央全力挺港惠港，香港健步由治及興。香港同胞當家做主，優質民主得以實現。國家安全獲得保障，長治久安可感可期。特區治理不斷完善，社會事業全面進步。香港經濟長足發展，民生福祉持續增進。對外交往日益廣泛，國際影響明顯擴大。



鄭雁雄指出，要守住不變根基，駕馭發展變局，用好獨特優勢，迎接香港新一輪大發展。一是守住“一國兩制”，用好獨特地位，當好制度創新示範區。善於發揮“背靠祖國”“聯通世界”“貫通兩制”之利，把“超級聯繫人”轉化為“超級發財點”，打造制度創新的生動範例。二是守住國際優勢，用好外聯內通，當好聯通世界橋頭堡。融入國家就能夠更好融入國際、擁抱世界，為香港的獨特優勢和發展擴容賦能。三是守住發展之本，用好中國機遇，當好中國式現代化排頭兵。把握好中央政策，在高質量發展上走在前，敢於爭當細分賽道上的老大。四是守住法治精神，用好普通法系，當好依法治理模範生。善於運用法治思維和法治方式破解治理難題，推動特區治理體系和治理能力不斷走在發達經濟體前列。五是守住最高原則，用好法治利劍，當好國家安全守護人。維護國家安全的同時維護香港的平安穩定，使發展與安全成為香港騰飛之雙翼、前進之雙輪。六是守住文化特色，用好文化力量，當好中華文化復興先行者。以高度的文化自信，推動香港文化創造性轉化、創新性發展，迎接中華文化復興的到來。



鄭雁雄表示，在世界風雨交加的時候，香港難得有這樣的好勢頭，把目前的新氣象、好勢頭、正能量維護好發展好，是當下每一個持份者無可推卸的義務和責任。特區的行政、立法、司法以及社會各界、全體市民的勠力同心、同向而行，是駕馭當今變局、開創香港新局的必然選擇。



以下是發言全文：