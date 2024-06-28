謝鋒在美洲國家組織年會上闡述中國理念

中評社北京6月28日電／中國駐美國大使兼常駐美洲國家組織觀察員謝鋒26日在該組織第54屆年會上發表講話，結合中拉關係、年會主題深入闡述“構建新型國際關係”“構建人類命運共同體”等中國理念。



新華社報導，謝鋒當天率中國政府代表團應邀出席在巴拉圭首都亞松森舉行的美洲國家組織第54屆年會，並在成員國與觀察員國對話會上發表講話。謝鋒表示，中國堅持互尊互信，倡導平等有序的世界多極化。各國無論大小強弱都是國際社會平等一員，全球的事務要由大家商量著辦，世界的前途應由各國共同掌握。我們要在涉及彼此核心利益問題上相互支持，為推動平等有序的世界多極化發出中拉聲音，為營造和平發展的國際環境凝聚中拉力量。



謝鋒指出，中國堅持發展優先，倡導普惠包容的經濟全球化。發展中國家不應永遠處於國際產業鏈低端，我們要共同反對打著“民主”“人權”“規則”“產能過剩”等幌子搞打壓遏制。中國始終是“全球南方”的堅定一員和推動“全球南方”發展振興的中堅力量，將積極擴大從其他發展中國家進口，開展形式多樣的互利合作，助力落實聯合國2030年可持續發展議程，共同推動全球經濟朝著更加開放、包容、普惠、均衡方向發展。



謝鋒強調，中國堅持包容互鑒，構建攜手共進的命運共同體。人類最樸素的願望就是和平與發展，但這項任務至今仍未完成。中國的方案是，推動構建人類命運共同體，以和平發展超越衝突對抗，以共同安全取代絕對安全，以互利共贏摒棄零和博弈，以交流互鑒防止文明衝突，以綠色發展呵護地球家園。在這一理念引領下，中方堅持共商共建共享的全球治理觀，踐行全人類共同價值，高質量共建“一帶一路”，落實全球發展、安全、文明倡議，推動各國攜手應對挑戰、實現共同繁榮。



謝鋒積極評價中國同拉美合作、中國同美洲國家組織關係。他強調，平等尊重是中拉合作最鮮明的特色，共同發展是中拉合作最實質的內涵，開放包容是中拉合作最寶貴的取向。中拉合作是雙方的自主選擇、符合雙方需要，不針對第三方，也不受第三方影響。中國在拉美沒有地緣政治考慮，將繼續秉持真實親誠理念和正確義利觀，持續推動構建中拉命運共同體。中方將一如既往與美洲國家組織加強對話交流、開展友好合作，與地區國家守望相助、攜手共進，為開創世界和平、安全、繁榮、進步的未來共同努力。