台灣當局抹黑香港國安法律　港府譴責

中評社香港6月28日電／香港特別行政區政府27日就台灣當局假借所謂調升旅遊警示，誣衊抹黑香港實施香港國安法及《維護國家安全條例》後赴港風險增加，對這些歪曲事實、抹黑詆毀的政治操弄和險惡用心，予以強烈譴責並強烈反對。



特區政府發言人表示，香港特區負有維護國家安全的憲制責任。根據《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際慣例，維護國家安全是所有主權國家的固有權利。很多普通法司法管轄區，例如美國、英國、加拿大、澳大利亞及新西蘭等西方國家及新加坡等，都制定了多部維護國家安全的法律。台灣當局卻對此視而不見、大放厥詞，惡意抹黑及妖魔化香港國安法及《維護國家安全條例》，徹底將其雙重標準展露無遺。



發言人說，香港特區維護國家安全的法律框架，與相關國際人權標準一致。香港國安法和《維護國家安全條例》均明確規定維護國家安全應當尊重和保障人權，也依法保護香港居民根據香港基本法，以及《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港特區的有關規定下享有的權利和自由，包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威等自由。



發言人表示，香港國安法及《維護國家安全條例》訂明的危害國家安全的罪行精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰。香港特區的執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士的違法行為採取執法行動。控方有責任在毫無合理疑點下證明被告人有相關的犯罪行為和犯罪意圖，被告人才可被法庭定罪。一般旅客（包括中國台灣地區來港旅客）不會從事危害國家安全的行為和活動，不會誤墮法網。



發言人重申，危害國家安全罪行針對極少數想危害國家和香港安全的人，維護國家安全和尊重、保障人權，根本上是一致的。維護國家安全正是為了更好地保障香港居民及在香港的其他人士的基本權利和自由，並且確保香港特區內的財產和投資受到法律保障。



“特區政府強烈敦促台灣當局停止對香港國安法及《維護國家安全條例》的誣衊抹黑，這些卑劣的政治伎倆絕不可能得逞，必定以失敗告終。”發言人說。