雙C論壇：中日韓如何增信釋疑？

第三屆雙C論壇與會嘉賓大合影（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京7月5日電（記者 郭至君 助理記者 馬一鳴）6月27日下午，由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第三屆“雙C論壇——對第九屆中日韓領導人會議的評析與三國關係展望”在北京召開。與會專家學者在時隔4年半復辦的中日韓領導人會議成功舉行以及地區政治格局日趨複雜的背景下，就中日韓三國如何面向未來，增信釋疑展開了熱烈討論。與會專家學者普遍認為，中日韓三國領導人會議的成功復辦向外界釋放了積極信號，三國的合作機制非常重要，必須堅持。同時，學者們也都對日韓在各個方面倒向美國的程度表示擔憂，並紛紛對中日韓三國在美國戰略壓力之下如何增信釋疑給出了具體的意見建議。



參與第三屆雙C論壇的研討嘉賓有：南京大學國際關係學院執行院長朱鋒；清華大學戰略與安全研究中心學術委員張沱生；中國社會科學院日本研究所外交室主任、中日關係研究中心秘書長、研究員張勇；中國現代國際關係研究院東北亞研究所所長樊小菊；中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生。本場論壇的主持人為清華大學戰略與安全研究中心主任、中國論壇副主席、國際關係學系教授達巍。



中評智庫基金會副秘書長、研究員郭至君在會議致開場詞，她表示，近兩年本地區越來越多的國家開始試圖以不同程度介入台灣問題，使其國際化。因此，此次論壇聚焦於今年5月底時隔四年半復辦的中日韓領導人會議，主要想探討在當下複雜東北亞嚴峻的安全局勢下，中日韓三國關係的變化和未來可能的走向，並請在座各位專家評價這次中日韓領導人會議所帶來的影響、意義，並分析中日韓三國如何在當前美國的戰略壓力以及俄朝聯盟局勢下面向未來、增信釋疑，更多展開合作。

