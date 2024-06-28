雷海潮被任命為國家衞生健康委員會主任

中評社北京6月28日電／新華社報導，十四屆全國人大常委會第十次會議28日上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了新修訂的突發事件應對法、農村集體經濟組織法、新修訂的國境衞生檢疫法、關於修改會計法的決定；決定免去馬曉偉的國家衞生健康委員會主任職務，任命雷海潮為國家衞生健康委員會主任。國家主席習近平分別簽署第25、26、27、28、29號主席令。趙樂際委員長主持閉幕會。



常委會組成人員165人出席會議，出席人數符合法定人數。



會議表決通過了全國人大常委會關於授權國務院在海南自由貿易港暫時調整適用《中華人民共和國食品安全法》有關規定的決定。



會議表決通過了全國人大常委會關於批准《〈關於汞的水俁公約〉締約方大會第四次會議第4/3號決定對〈關於汞的水俁公約〉附件A的修正》的決定，關於批准《中華人民共和國和巴拿馬共和國引渡條約》的決定。



會議表決通過了全國人大常委會關於批准2023年中央決算的決議，批准了2023年中央決算。



會議表決通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。



會議經表決，任命黃薇為全國人大常委會法制工作委員會副主任。



會議經表決，任命茅仲華為最高人民法院副院長、審判委員會委員、審判員。



會議還表決通過了其他任免案。

