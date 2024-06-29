澳門智庫舉辦兩岸關係講座

中評社澳門6月29日電/6月26日上午，澳門區域與戰略研究中心和澳門區域公共管理研究學會假富豪酒店5樓V8廳舉辦關於兩岸關係的講座，邀請台灣政治大學教授、台灣亞太綜合研究院院長湯紹成擔任主講嘉賓。講座由澳門區域與戰略研究中心主任王建偉主持。澳門區域公共管理研究學會理事黃宇棋致歡迎詞。澳門立法會議員宋碧琪，澳門科技大學兩岸關係研究中心主任胡根，澳門大學工商管理學院教授顧新華，廣州外語外貿大學國際關係學院教授劉丹等關心兩岸關係發展的高校師生和社會人士出席了講座。



王建偉在開場發言中指出，自賴清德520發表“台獨”演講以來，兩岸關係持續緊張。大陸採取了從軍事、經濟到法律的一系例反制措施，而美國也是動作頻頻，不斷支持縱容“台獨”分裂勢力。美中、兩岸、美台之間今後一個時期如何互動關乎台海地區的和平穩定，亟需深入探討。湯教授的來訪為此提供了一個很好的機會，相信他的講座有助於澳門公眾瞭解兩岸關係的現狀和發展趨勢。



接著湯紹成教授作了題為“中美博弈與台灣問題”的主題演講。 他首先溯源中國的大一統歷史，介紹了中國大陸與台灣之間關係的深厚淵源。他還深入分析了台灣島內藍白綠三個陣營對“九二共識”的不同態度。湯教授在講演中討論了中美台大三角格局與兩岸紅藍綠小三角格局之間的博弈和互動。他強調指出美國是中國實現民主統一的最大外部障礙，用台灣來牽制中國大陸的發展對美來講相對代價最小。美國對台灣的控制可以說是無處不在，無遠弗屆。最近兩岸關係非良性互動增加，背後都可以看到美國的影子。最後湯教授還對國際格局的演變和兩岸關係發展的走向提出了自己的看法。

