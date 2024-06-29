顧祖華當選上海海峽兩岸研究會會長

李驍東副主任（左）頒發當選會長證書給顧祖華（右） 中評社香港6月29日電 /6月28日，上海海峽兩岸研究會（簡稱“海研會”）召開換屆大會暨第二屆第一次會員大會，來自上海各涉台研究機構、高校、有關單位的近百名會員參加了會議。



海研會成立於2019年，是協調組織上海涉台研究機構和學者開展海峽兩岸關係研究的新型平台。成立五年來，海研會緊盯海峽兩岸形勢發展變化，致力於推動對台學術研究，舉辦了一系列研討交流活動；圍繞中心工作搞調研，取得了豐富的涉台研究課題成果；著力培養青年人才，搭建青年學者平台，為上海涉台研究引入新鮮血液。



會上，上海市台辦副主任李驍東充分肯定了海研會成立以來的工作成效。他表示，依託上海涉台研究高地優勢，海研會廣泛凝聚上海涉台學者力量，積極開展課題研究、學術交流、青年學者培養等工作，多項成果得到中央台辦和市委的肯定。希望在市台辦的部署下，海研會推動各項工作再上新台階，繼續為上海對台研究工作重鎮建設作出貢獻。



會議選舉產生了海研會第二屆理事會，海研會原駐會副會長、市台辦原二級巡視員、中評智庫基金會高級研究員顧祖華當選新一屆會長。



會議邀請海峽兩岸關係協會副會長、國台辦新聞局原局長馬曉光作專題報告。

