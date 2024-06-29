梁君彥：立法會協助政府凝聚建設香港積極力量

立法會主席梁君彥（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月29日電（記者 盧哲）香港特區立法會主席梁君彥28日在立法會綜合大樓宴會廳設午宴，宴請中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）主任鄭雁雄及中聯辦官員。梁君彥表示，立法會作為特區“愛國者治港”重要一員，定當盡心盡力協助特區政府凝聚建設香港的積極力量。立法會期望未來與中聯辦有更恆常、更緊密的交流合作，共同推動香港由治及興，更好貢獻國家。



梁君彥在致辭時，首先代表全體立法會議員感謝鄭雁雄主任繼去年後再度專程到立法會與議員交流，彰顯對立法會工作的認同和支持。梁君彥表示，第七屆立法會告別內耗，回歸理性務實，至七月中休會時預計會通過共75項法案，較上屆同期多出百分之三十五；同時預計到七月中會批出共186個公共開支撥款項目，涉及承擔額超過5000億元，較上屆同期多出百分之十一。這證明議員務實有為的表現。



梁君彥表示，今年三月行政長官李家超勇於擔當，提出為基本法第二十三條立法，條例草案經立法會審議後順利通過，補齊國家安全的短板，令香港可集中精力開創新局面。



梁君彥說，開埠以來，香港一直在不斷變的軌道上蛻變前行。窮則變、變則通、不怕變、敢於變是香港成功的基因。他強調，立法會作為特區“愛國者治港”重要一員，定當盡心盡力協助特區政府凝聚建設香港的積極力量。中聯辦是連繫社會各界、促進香港與內地交流的重要橋樑，立法會期望未來與中聯辦有更恆常、更緊密的交流合作，共同推動香港由治及興，更好貢獻國家。