拜登和特朗普上演“美式民主”真人秀

中評社北京6月28日電／當地時間27日晚，美國2024年總統選舉首場候選人電視辯論在佐治亞州亞特蘭大市舉行，現任總統拜登和前任總統特朗普時隔近4年再次正面激辯、相互炮轟。



新華社報導，美國媒體和專家認為，拜登和特朗普，一個“表現糟糕”，另一個“滿口謊言”，首辯現場堪比災難。這場沒有勝利者的辯論，不過是將“美式民主”的混亂與撕裂再次暴露於世界面前。可以預見，隨著11月大選投票日不斷接近，拜登和特朗普之間、民主黨和共和黨之間的相互攻訐必將更加頻繁和激烈。



“互相謾罵貫穿整晚”



這場辯論由美國有線電視新聞網主辦，時長約90分鐘。民主黨人拜登和共和黨人特朗普先後登台，沒有握手。圍繞主持人提問，兩人分別圍繞經濟、移民和邊境安全、墮胎權、外交、種族、醫保、氣候變化等話題進行陳述。《紐約時報》稱，這場辯論中更多的是人身攻擊而非政策陳述，“互相謾罵貫穿整晚”。



拜登和特朗普相互指責對方不適合擔任美國總統。拜登稱，特朗普是“失敗者”、道德水平低下，執政記錄一塌糊塗，並強調他是一個已被定罪的“重罪犯”。特朗普反唇相譏，稱拜登是美國“史上最差總統”，美國在拜登的領導下“正在衰敗”，被全世界嘲笑。



辯論直播畫面顯示，拜登多次出現口誤和卡頓。拜登團隊對此解釋說，感冒影響了拜登的發揮。拜登政府前通訊聯絡辦公室主任凱特·貝丁菲爾德直言拜登的表現“令人失望”。美國知名政治顧問戴維·阿克塞爾羅德說，接下來將出現拜登是否應該繼續競選的討論。



在辯論尚未結束時，特朗普競選團隊就向支持者發出電子郵件宣稱取得“歷史性勝利”。不過，多家媒體指出，特朗普在辯論中屢次答非所問，歪曲事實。



許多觀看辯論的美國民眾在社交媒體上發文說，這場辯論“沒有意義”“浪費時間”，堪比“車禍現場”。

