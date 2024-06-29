中評現場：鄭雁雄應邀赴立法會與議員午宴

鄭雁雄在梁君彥的陪同下進入宴會廳，與議員握手打招呼（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月29日電（記者 盧哲）香港特區立法會主席梁君彥議員28日在立法會綜合大樓宴會廳設午宴，宴請中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）主任鄭雁雄及中聯辦官員。鄭雁雄應邀出席，中央政府駐港聯絡辦副主任何靖及有關部門負責人和立法會議員等100餘人出席了午宴。



中午12點20分，鄭雁雄在梁君彥的陪同下進入宴會廳，與多位議員握手打招呼，廳內議員及官員起立鼓掌歡迎。這是時隔近一年，鄭雁雄再到立法會與議員午宴。中評社記者看到，此次與鄭雁雄、梁君彥同坐主桌的還有作為議員的民建聯主席陳克勤、行會召集人兼新民黨主席葉劉淑儀等。



梁君彥首先致歡迎辭。梁君彥代表全體立法會議員感謝鄭雁雄主任繼去年後，再度專程到立法會與議員交流，彰顯對立法會工作的認同和支持。梁君彥說，第七屆立法會告別內耗，回歸理性務實，至七月中休會時預計會通過共75項法案，較上屆同期多出百分之三十五；同時預計到七月中會批出共186個公共開支撥款項目，涉及承擔額超過5000億元，較上屆同期多出百分之十一。這證明議員務實有為的表現。



梁君彥說，記得上年邀請鄭主任到立法會午宴，鄭主任說“明年還想來”，因此今年再次邀請鄭主任來立法會午宴。“希望鄭主任每年都能到訪立法會，讓成為立法會和中聯辦的交流恒常化。”梁君彥表示，立法會作為特區“愛國者治港”重要一員，定當盡心盡力協助特區政府凝聚建設香港的積極力量。中聯辦是連繫社會各界、促進香港與內地交流的重要橋樑，立法會期望未來與中聯辦有更恆常、更緊密的交流合作，共同推動香港由治及興，更好貢獻國家。