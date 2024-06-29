全國政協召開遠程協商會　王滬寧主持

6月28日，全國政協在北京召開遠程協商會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議。（圖源：新華社） 中評社北京6月29日電／據新華社報導，全國政協28日在京召開遠程協商會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議。他表示，中共十八大以來，習近平總書記高度重視發揮港澳在國家對外開放大局中的作用，親自謀劃、部署、推動實施粵港澳大灣區重大戰略，推動港澳更好融入國家發展大局，引領港澳在服務構建新發展格局、共建“一帶一路”、粵港澳大灣區建設等方面發揮更大作用。人民政協要認真學習貫徹習近平總書記關於港澳工作的重要論述和中共中央決策部署，把准履職建言方向和著力點。



王滬寧表示，要聚焦發揮港澳在我國建設更高水平開放型經濟新體制中的作用等相關重點問題持續深化研究，提出針對性、操作性強的對策建議，緊扣落實國家支持港澳發展政策舉措提供助力。要圍繞推進“一國兩制”港澳實踐凝心聚力，講好新時代“一國兩制”下的港澳故事、中國故事，引導各方面助力港澳更好融入國家發展大局、參與構建新發展格局。



全國政協委員劉賜貴、林建岳、陳瑞娟、陳明金、柯嵐、朱碧新、阮詩瑋、王志良、王榮、周春玲、陳雍、廉毅敏分別在全國政協機關主會場和福建、香港、澳門分會場以及上海、浙江等地通過視頻連線等方式發言。大家建議，強化粵港澳三地經濟運行的規則銜接、機制對接，促進人員、貨物、資金、數據等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平；鞏固香港國際金融、航運、貿易中心地位，發揮澳門中葡平台獨特優勢，拓展暢通便捷的國際聯繫；發揮前海、南沙、橫琴、河套等合作平台先行示範作用，率先構建以制度型開放為重點的開放型經濟新體制；加快推進粵港澳大灣區國際科技創新中心建設，集聚全球創新資源，打造具有全球競爭力的科技創新開放環境。



中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席何厚鏵、梁振英、蘇輝、咸輝、王東峰出席會議。中央港澳工作辦公室、科學技術部、商務部負責同志介紹有關情況，並同政協委員協商交流。