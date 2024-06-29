趙樂際強調高質量做好人大監督工作

6月28日上午，全國人大常委會委員長趙樂際主持十四屆全國人大常委會第十次會議閉幕會。在會議完成有關表決事項後，趙樂際作了講話。（圖源：新華社） 中評社北京6月29日電／據新華社報導，全國人大常委會委員長趙樂際28日上午主持十四屆全國人大常委會第十次會議閉幕會。在會議完成有關表決事項後，趙樂際作了講話。



趙樂際說，本次會議共審議10件法律和有關決定草案，通過其中5件，聽取審議國務院3個報告，審查和批准中央決算，決定批准2件條約，通過代表資格審查報告和有關任免案，圓滿完成各項預定任務。



趙樂際指出，新修訂的突發事件應對法，有利於提高突發事件預防和應對能力，更好保護人民生命財產安全。會議審議通過的農村集體經濟組織法，對於促進新型農村集體經濟高質量發展、維護和發展農民群眾利益、推進鄉村全面振興具有重要意義。新修訂的國境衛生檢疫法，為防止傳染病跨境傳播、防範和化解公共衛生風險提供了法治保障。會議審議通過關於修改會計法的決定，有利於提高會計信息質量，維護市場經濟秩序和社會公共利益。會議作出關於授權國務院在海南自由貿易港暫時調整適用食品安全法有關規定的決定，為相關改革舉措提供法律依據，推動海南自由貿易港政策落地。有關方面要做好法律和決定的學習宣傳、實施準備工作，抓緊制定出台配套規定和保障措施，確保全面有效實施。



趙樂際指出，會議聽取審議了2023年中央決算報告和審計工作報告，審查批准了2023年中央決算，要持續提升預算績效管理效能，做好審計整改“下半篇文章”。會議聽取審議了國務院關於促進民營經濟發展情況的報告，要進一步優化民營經濟發展環境，推動民營經濟健康發展、高質量發展。



趙樂際強調，高質量做好人大監督工作，關鍵是按照習近平總書記關於做好人大監督工作的重要指示要求，在“正確監督、有效監督、依法監督”上下功夫。堅持正確監督，就是要堅持黨的領導特別是黨中央集中統一領導，把牢人大監督的定位方向，堅守人民立場，踐行全過程人民民主，保證人民群眾合法權益得到維護和實現。堅持有效監督，就是要圍繞中心、服務大局、突出重點，堅持問題導向、效果導向，增強監督工作的針對性和實效性。堅持依法監督，就是要遵循法定權限、依照法定程序、履行法定職責，推動各國家機關在憲法法律範圍內履職盡責、開展工作。正確監督、有效監督、依法監督，是人大監督的重大原則和實踐要求，是相互貫通、有機統一的，要整體把握、全面落實，更好發揮人大監督在黨和國家監督體系中的重要作用。常委會正在審議監督法修正草案，要認真總結人大監督實踐中的好經驗好做法和創新舉措，把法律修改好完善好，為做好監督工作夯實法律基礎。