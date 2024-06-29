深度關注丨揭開公款旅遊隱身衣

江西省上栗縣紀委監委組織力量深入酒店、景區等重點場所，實地察訪借培訓、招商、考察等名義公款旅遊問題。圖為6月27日，該縣紀檢監察幹部在轄區某風景名勝區瞭解情況。 中評社北京6月29日電／據中央紀委國家監委消息，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把全面從嚴治黨納入“四個全面”戰略布局，從制定和落實中央八項規定開局破題，持之以恒正風肅紀。



二十屆中央紀委三次全會要求，有效防治隱形變異現象，精準發現、從嚴處理“快遞送禮”以及借培訓考察、黨建活動等名義公款旅遊問題。公款旅遊，是違反中央八項規定精神的典型問題之一。各級紀檢監察機關緊盯公款旅遊問題特點規律，堅持風腐一體同查同治、系統施治，不斷推動作風建設向縱深發展。



公款旅遊行為日趨隱蔽，“借殼游”“順道游”“搭車游”等問題時有發生



近年來，各地持續深化落實中央八項規定及其實施細則精神，公款旅遊問題得到有效遏制，但個別黨員幹部頂風違紀，鑽空子、搞變通公款旅遊問題仍時有發生。數據顯示，2024年1月至5月，全國共查處公款旅遊以及違規接受管理和服務對象等旅遊活動安排問題933起，批評教育和處理1357人，其中黨紀政務處分1046人。



從查處問題情況看，公款旅遊行為日趨隱蔽，隱形變異問題多發。



有的在“借殼游”上動心思，為了走進景區，打著接受“優秀傳統文化教育”“紅色教育”等招牌公款旅遊。比如，2020年以來，海南省瓊中黎族苗族自治縣政協聯合保亭黎族苗族自治縣政協以黨史學習教育、理想信念教育培訓為名，先後舉辦了4期培訓班，組織幹部赴廣西、重慶、山東、貴州等地變相公款旅遊；保亭縣人大舉辦了2期培訓班，以履職能力提升培訓為名組織幹部赴福建、河南等地變相公款旅遊；保亭縣政協以鄉村文化旅遊建設考察活動為名組織幹部赴廣西、四川等地變相公款旅遊。兩縣共計392人次參加，支出財政資金218.5萬元，其中，旅遊費用70萬餘元，造成惡劣影響。最終，海南省紀委監委嚴肅處理了涉案的32名領導幹部，其中，立案審查調查9人。



有的在“順道游”上玩心眼，通過提前到、推遲回的方式，延長不必要的公務行程，刻意為旅遊騰出更多精力和時間。比如，2023年5月11日至13日，河北省唐山幼兒師範高等專科學校黨委委員、副校長李小六等人赴外地調研交流期間，改變公務行程，駕乘公務用車到某景區參觀游覽。2023年11月，李小六受到黨內警告處分。

