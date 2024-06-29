貫徹中紀委三次全會精神　斬斷由風及腐鏈條

湖南省沅江市紀委監委嚴查“四風”隱形變異問題，加強與市場監管等職能部門協作，深入酒店、商超、煙酒店等場所，排查公款吃喝、公款購買購物卡和禮品等問題線索，不斷健全風腐同查同治工作機制。圖為該市紀檢監察幹部與職能部門工作人員在商店查看相關記錄。 中評社北京6月29日電／據中央紀委國家監委消息，“當時找我辦事的、請我吃飯的，都是在餐館這邊吃飯、喝酒、玩牌，比較瘋狂的這麼一種狀態。”這是湖南省益陽市南縣原衛生和計劃生育局黨組書記、局長湯光前在留置期間寫下的懺悔。



湯光前到縣衛計局任職後發現，衛計系統人員多，接待量大。他嗅到其中“商機”，便和一名老板合夥開了一家餐館，老板負責開店，他負責拉業務，利潤對半分成。局二級單位負責人為向局裡爭取經費，極盡所能討好湯光前，到餐館請吃飯、陪玩牌、送好處……該縣衛計系統政治生態被嚴重破壞。



目前，湯光前已因犯受賄罪被判處有期徒刑四年六個月，該案也成為益陽市紀檢監察機關近年來查處的“由風及腐、風腐一體”的典型案例。針對查處的典型案件，該市紀委監委推動南縣深入開展“鏡鑒”以案促改專項活動，分層分級、分領域分行業開展警示教育，以案為鑒、以案明紀，重塑風清氣正的政治生態。



作風上的問題通常帶有苗頭性、傾向性特徵，是蛻化變質的萌發階段，是貪腐問題的重要源頭。風腐同查同治，必須“嚴”字為先，對“四風”問題緊盯不放、露頭就打。



面對由風及腐、風腐一體的現實風險，湖南省紀委監委自去年7月起啟動“兩帶頭五整治”糾風防腐專項行動，將違規吃喝問題擺在首位來查，進一步深入糾治“吃公函”“吃食堂”“吃下級”等問題，重點整治領導幹部之間帶有“小圈子”性質的違規相互吃請、違規公款吃喝、隱形變異違規吃喝等突出問題。



“我們堅持抓早抓小關口前移，從‘一頓飯’‘一餐酒’‘一張卡’‘一場牌’等最容易演變為腐敗的作風問題入手，堅持露頭就打、反復敲打、窮追猛打，馳而不息、久久為功，把作風建設發條擰得緊而又緊。”湖南省紀委監委黨風政風監督室有關負責同志介紹。

