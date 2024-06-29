日本小林製藥紅麴風波新增76死

左圖：小林製藥的紅麴保健品被揭含有毒物質。／網絡圖片；右圖：3月29日，小林製藥高層就紅麴保健品風波鞠躬致歉，但在調查方面仍拖拖拉拉。／法新社 中評社北京6月29日電／據大公報報導，日本小林製藥公司紅麴保健品致死風波愈演愈烈，厚生勞動省28日透露，又發現76名服用有問題的保健品後死亡的消費者。厚生勞動大臣武見敬三表示，小林製藥掌握了最新死亡人數卻沒有及時報告，令人感到“非常遺憾”，今後關於死亡案例的調查將由厚生勞動省直接負責。此前，小林製藥的問題保健品已導致5人死亡，1600多人就醫。



【大公報訊】日本厚生勞動省28日表示，疑似因服用小林製藥紅麴保健品後死亡的消費者新增76人。小林製藥同日發布新聞公報說，公司收到來自170名死亡消費者家屬的咨詢，其中76人生前服用過問題保健品，直接死因包括腎臟疾病、癌症、腦梗、肺炎和主動脈夾層等，他們的死亡與此是否存在因果關係正在調查中；3人經調查已確認其死亡與問題保健品無關聯；91人未服用過問題保健品。



厚勞省公布的數據顯示，此前已有5人在服用小林製藥的紅麴保健品後死亡，289人住院，1656人前往醫療機構就診。小林製藥28日稱，此前公布的5名死者中，有1人的死亡已證明與服用紅麴保健品無關。小林製藥去年生產的紅麴原料中檢出源自青黴菌的有毒物質軟毛青黴酸，會對腎臟造成損傷。



厚勞省接手死亡個案調查



厚生勞動大臣武見敬三批評小林製藥未及時報告死亡人數增加的情況。厚勞省13日詢問是否有新增死亡個案，小林製藥14日回復稱“有這樣的事例”；厚勞省要求其提供詳細報告，但該公司拖延至27日才提供“來自遺屬的咨詢有170人份”等信息。小林製藥28日再次就問題保健品給國民帶來困擾道歉。此前該公司高管已公開鞠躬致歉，但在實際調查時仍拖拖拉拉。武見敬三表示，今後關於死亡個案的調查將由厚勞省直接管理，不再交給小林製藥。厚勞省責成小林製藥盡快報告死者服用紅麴保健品的持續時間及用量等。

