比亞迪產品受歡迎　歐加稅影響微

圖：比亞迪（01211）。 中評社北京6月29日電／據大公報報導，歐盟是中國電動車海外最大市場，宣布計劃7月4日起向中國內地車廠、特斯拉及其他西方汽車製造商在中國生產的電動車加征最高38.1%的臨時關稅，上限已超過世貿組織規定的25%汽車關稅最高限度。



據市場調研機構EU－EVS數據，今年首4個月，歐洲15國的不含插混的電動車銷售前二十大品牌榜，由中國品牌吉利（00175）、上汽集團（600104）及比亞迪（01211）占據三席。其中，吉利旗下富豪汽車（VOLVO）是歐洲市場最受歡迎的中國品牌，比亞迪的銷量則暴漲5倍。中國對此表示或對歐洲大型汽車徵收25%的關稅以作反制。



《彭博》援引知情人士消息指，歐盟在收到更多來自受影響企業的資料後，決定微調相關稅率。其中，對上汽的稅率由38.1%降至37.6%，對吉利的稅率由20%降至19.9%，比亞迪稅率維持在17.4%，其他車廠若配合歐盟調查而未被抽樣調查的，將被徵收20.8%加權平均關稅，不合作則額外徵收37.6%關稅，最終的關稅決定將於11月公布。加稅帶來的成本增加，料促使車廠加價應對，或使部分企業失去價格競爭力。考慮關稅之爭始終有潛在負面影響，中國車廠加快本地化計劃仍較重要。以目前來看，歐盟此次計劃對不同企業的加徵稅率不一，相信對相關企業影響程度亦不同，料比亞迪作為稅率最低的品牌或相對受益。



數據顯示，比亞迪自2013年起進軍歐洲市場，2018年起銷售旗下電動車，銷量每年實現翻倍暴漲，其中2021年及2023年分別大升10倍及2.5倍，今年首4個月純電動車銷量按年暴漲532.7%至7890輛。顯示比亞迪在歐洲具有迅速擴大的市場空間，憑借遠低於主要競爭對手的稅率，以及迅速增長的規模，或能帶來較高的競爭優勢。



插電式混合動力車技術領先



此外，目前關稅主要針對純電動車，此次稅率變化或為插電式混合動力車（PHEVs）出口歐洲帶來機遇。比亞迪作為該領域龍頭，始終引領插混技術發展，或為其帶來更多競爭優勢。



（作者為香港股票分析師協會主席，並未持有上述股份）