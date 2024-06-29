日本勞工缺口大　趨勢難改

圖：日本勞動力不足，企業為了搶奪工人，只能持續提高福利待遇。 中評社北京6月29日電／據大公報報導，筆者上周游玩日本，發現轉工推介會的廣告隨處可見。隨著勞動力市場的供求關係逆轉，日本“終身雇用”的職場傳統正在瓦解，年輕世代也不再推崇“一生懸命”的價值觀。人才流動日漸頻繁，企業不得不持續漲薪增加福利，方能留住員工。



據日本官方統計，2022年有意轉職者達968萬人，刷新歷史紀錄。在這波跳槽大潮中，以18至26歲的“Z世代”人數最多，較過去十年增長4.8倍。此外，從大型企業離職的人數，比2018年暴漲約18倍。



職場供求關係轉變



傳統日式就業市場以“終身雇用”與“年功序列”的特點聞名世界，但年輕一代拒絕追隨父輩腳步。據日本厚勞省統計，截至2024年4月，超過30%的應屆生都會在3年內離開第一份工作崗位。社會上甚至出現了眾多辭職代理公司，即是為做出辭職決定的職員作代表“通知”公司。



離職風潮的背後是職場供求關係的轉變。日本政府調查顯示，每100名求職者就有150個職位空缺，製造業、運輸業和建築業的勞動力缺口最大。這一就業趨勢恐怕難以扭轉，如今日本人口已連續13年出現下滑，單是去年就減少83.7萬人，平均每小時就減少近100個人。日本15歲以下人口占總人口的11.4%，創下歷史新低，而65歲及以上的人口占比為29%。



在此背景下，企業招工難的痛點是顯而易見的。2022年，日本帝國資訊銀行曾對1.1萬家企業展開調查，超過半數的企業表示公司的勞動力短缺。2024年就業信息服務公司Recruit Co.對529間日本企業負責人的調查顯示，回答“招人很難”的企業約占一半，加上回答“比較難”的企業，合計超過八成。



降低外勞門檻救亡

