習近平出席和平共處五項原則發表70周年紀念大會並發表重要講話

6月28日上午，和平共處五項原則發表70周年紀念大會在北京人民大會堂隆重舉行。國家主席習近平出席紀念大會並發表題為《弘揚和平共處五項原則，攜手構建人類命運共同體》的重要講話。（圖源：新華社） 中評社北京6月29日電／6月28日上午，和平共處五項原則發表70周年紀念大會在北京人民大會堂隆重舉行。國家主席習近平出席紀念大會並發表題為《弘揚和平共處五項原則，攜手構建人類命運共同體》的重要講話。



仲夏時節，天高雲闊。人民大會堂金色大廳，莊嚴輝煌，高朋滿座。



上午十時許，在恢弘的《和平－命運共同體》樂曲聲中，習近平步入金色大廳。



習近平同出席紀念大會的各國政要一一握手，親切互動。



在熱烈的掌聲中，習近平發表重要講話。



習近平指出，在近現代人類社會發展的歷史進程中，處理國與國關係，共同維護世界和平與安寧，促進全人類發展與進步，始終是各國不懈探索的重大命題。70年前，民族獨立和解放運動風起雲湧，世界殖民體系土崩瓦解。冷戰陰雲籠罩世界，“強權即公理”甚囂塵上，剛剛獲得獨立的新生國家渴望維護國家主權、發展民族經濟。中國領導人首次完整提出互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則，並將其納入中印、中緬聯合聲明，共同倡導將五項原則確立為指導國家間關係的基本準則。這成為國際關係史上的偉大創舉，具有劃時代的重大意義。



70年來，和平共處五項原則跨越時空、超越隔閡，經久愈韌、歷久彌新，成為開放包容、普遍適用的國際關係基本準則和國際法基本原則，為國際關係和國際法治樹立了歷史標杆，為不同社會制度國家建立和發展關係提供了正確指導，為發展中國家團結合作、聯合自強匯聚了強大合力，為國際秩序改革和完善貢獻了歷史智慧，為人類進步事業作出了不可磨滅的歷史貢獻。

