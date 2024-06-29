習近平同秘魯總統博魯阿爾特會談

6月28日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的秘魯總統博魯阿爾特舉行會談。這是會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為博魯阿爾特舉行歡迎儀式。（圖源：新華社） 中評社北京6月29日電／6月28日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的秘魯總統博魯阿爾特舉行會談。



習近平指出，中國和秘魯都是文明古國，兩國友誼源遠流長，人民友好深入人心。秘魯是最早同新中國建交、最早同中國建立全面戰略夥伴關係的拉美國家之一，也是最早同中國簽署一攬子自由貿易協定的拉美國家。近年來，在雙方共同努力下，中秘各領域合作取得豐碩成果，中國企業在秘魯重大合作項目為秘魯經濟發展、民生改善發揮了重要作用。中方高度重視發展中秘關係，願同秘方夯實政治互信，深化務實合作，促進文明互鑒，加強多邊協作，推動中秘全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。



習近平強調，堅持相互尊重、平等相待，是中國一以貫之的處世之道，也是中秘全面戰略夥伴關係始終保持高水平發展的根本原因。中方支持秘魯走符合本國國情的發展道路，願同秘方堅定相互支持，堅定不移推進中秘友好合作。雙方要充分發揮兩國政府間經濟合作戰略對話機製作用，將中方支持高質量共建“一帶一路”的八項行動同秘方發展需求對接起來，統籌推進礦產、能源、製造業、農業等領域合作，拓展新能源、數字經濟、人工智能、數字醫療等新興領域合作。歡迎更多秘魯優質產品進入中國市場，希望秘方為中國企業赴秘魯投資和長期合作提供良好法律和政策環境。雙方要共同努力，確保錢凱港如期建成，成為中拉之間的陸海新通道，使“錢凱到上海”真正成為一條促進中秘共同發展的繁榮之路。中方願為秘魯青年學生提供更多來華獎學金名額，加強教育、文化、旅遊、青年、媒體等領域合作，為兩國關係發展奠定更加堅實的民意基礎。



習近平指出，中秘都是環太平洋重要新興市場國家和“全球南方”重要成員，雙方要加強團結協作，共同弘揚全人類共同價值，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動“全球南方”國家實現共同發展。中方積極支持秘魯辦好今年的亞太經合組織領導人非正式會議，維護亞太合作正確方向，對外發出建設開放型亞太經濟、共同促進世界經濟增長的積極信號。中方高度重視中拉關係發展，願同秘魯等拉美和加勒比國家一道努力，促進中拉整體合作，共建中拉命運共同體。

