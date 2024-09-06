中評論壇：郭至君析東盟涉台涉中美關係立場

中評社國際部主任、中評智庫基金會副秘書長郭至君發言（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京9月6日電（記者 尹子）中評智庫基金會副秘書長、研究員郭至君6月30日在北京參加了由中評智庫基金會舉辦的主題為“兩岸關係與東亞安全”的座談會，結合其參加2024年香格里拉對話會的報導工作的觀察，談了當前東南亞國家對台灣問題、中美關係的基本態度與立場原則。



郭至君說，眾所周知，香格里拉對話會主辦方是英國智庫IISS，而背後實際上也是美國力量在起作用，所以多年以來，“香會”是美國印太戰略的展示台，也是美國主導的輿論場，隨著台海問題愈加複雜嚴峻，每年“香會”上越來越多聲音聚焦討論台灣問題以及其核心本質——中美角力。今年“香會”恰逢台灣民進黨賴清德上台執政（5.20日）以及中國人民解放軍舉行“聯合利劍——2024A”軍演（5.23-24日）之後，且中國國防部長董軍也在現場大會發言和問答環節花了相當長時間就中國軍方對台立場表態。“我在現場感受到，各國參會的專家和媒體都高度關注涉台議題，在每場提問交流環節幾乎都會有人提及TAIWAN、CHINA、SINO-US這些單詞，其中我印象特別深刻的是新加坡防長黃永宏對涉台問題有非常直接的回答。因此，我梳理了一下近期一些東南亞國家對台海局勢、中美大國競爭的表態，得出如下三個方面的感受。”她說。



第一，當前大多數東南亞國家不願介入台灣問題。



新加坡國防部長黃永宏在本屆“香會”上談及台海問題篇幅最長，他很清楚地表示了台灣問題是中國的紅線，中國不需要其他國家就台灣問題提供任何建議，且一定會解決台灣問題。“台灣問題是一個紅線。在俄烏衝突的背景之下，台海發生衝突是不適宜的。台灣不是烏克蘭，烏克蘭是聯合國的成員國之一，台灣並不是。”黃永宏說，“今年早些時候，在慕尼黑安全會議上，中國外交部長王毅回答涉台問題的答案很有啟發性。他說，在中國憲法中，對台灣使用武力的正當理由有三個：第一，台灣是否宣布獨立；第二，是否有其他國家代表‘台獨’作戰；第三，所有和平手段都已用盡。我認為這是一個對我們維護和平非常有用的框架。”另外郭至君也留意到，現場也有一些涉及台海局勢的提問問到一些東南亞國家的防長，他們大多沒有正面回答或者巧妙避開了話題。

