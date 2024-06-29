合體蔣萬安、盧秀燕為參選黨主席？侯友宜回應

中評社台北6月29日電／新北市長侯友宜昨（28）日分別與台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕同台，被外界解讀為是在廣結黨內善緣，為了明年的黨主席選舉鋪路；侯回應，昨天主要是為了雙北世壯運作準備，以及跟台中的城市治理互相觀摩學習，讓地方能夠共榮才是目標。



中時新聞網報導，侯友宜表示，昨天與蔣萬安是為了雙北世壯運的舉行做好先前的準備之外，也要擴大行銷，希望能夠讓更多國際人士來參加，並希望4萬人參與的目標能夠達標，並帶動雙北甚至全台灣觀光休閒產業能夠達到100億，這才是最重要的工作。



至於與盧秀燕會面，侯說因為2人都是“直轄市長”，新北市404萬人口，台中市也有280萬，合計將近700萬人口，約占全台灣的1/3，而2城市的治理也各有長處及短處，要觀摩別人的長處、記取自己的短處並且可以做得更好，2市一定要互相觀摩學習，帶動2市的蓬勃發展，讓2市共好，讓地方共榮才是共同的目標。



此外，有關基隆市長謝國樑將面臨被罷免，藍營“立委”喊出民進黨要戰也會跟著戰，媒體詢問侯友宜有何看法？他說，謝國樑在基隆市非常認真負責，在基北北桃合作平台當中的合作非常順暢，希望生活圈共同努力，讓基北北桃都能夠蓬勃發展才是該做的職責。