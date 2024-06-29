日本厚生勞動省直接接手調查小林製藥

中評社北京6月29日電／據央視新聞：日本厚生勞動省當地時間28日稱，疑似服用小林製藥公司含紅曲成分保健品後死亡的調查事例新增76人。厚生勞動省表示，小林製藥沒有對其掌握的最新情況進行及時報告，這令人遺憾，今後關於死亡案例的調查將由厚生勞動省直接負責。



據日本媒體28日報導，厚生勞動省於13日詢問小林製藥是否有新增相關死亡事例，當時小林製藥回復稱沒有，但14日又改口稱“有這樣的事例”，但具體人數直到27日才向厚生勞動省報告。



根據小林製藥28日發布的新聞公報，稱公司又收到來自170名死亡消費者家屬的咨詢，其中76名死者在生前服用過該公司的紅曲保健品，但他們的死亡與此是否存在因果關係仍在調查中。公報稱，上述76名死者的直接死因既包括與腎臟相關的疾病，也有癌症、腦梗、肺炎等疾病。厚生勞動省已責成小林製藥盡快報告死者服用紅曲保健品的持續時間以及用量等。



近幾個月，日本有多人在服用小林製藥公司生產的含紅曲成分保健品後因腎臟疾病住院甚至死亡。小林製藥公司分析相關保健品及其使用的紅曲原料後發現，其自產紅曲原料中存在來自黴菌的成分。日本厚生勞動省此前說，小林製藥生產的問題紅曲原料中發現了軟毛青黴酸以及一些其他“意想不到的物質”。研究人員正在分析相關物質的具體成分以及其為何出現在紅曲原料中。

