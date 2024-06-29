美俄防長罕見通話　俄烏局勢何去何從？

中評社北京6月29日電／時隔一年多，俄羅斯和美國國防部長本周罕見通電話。兩年多來，美國對俄烏衝突持續拱火澆油，牽涉愈來愈深，俄方一一回應，雙方你來我往，矛盾日益加深。在這一背景下，這次通話因何而起？兩國通報的通話內容存在何種差異？此次通話會起到何種效果？



通話因何而起



新華社報導，美俄防長通話之前，美製導彈襲擊俄黑海艦隊司令部所在地塞瓦斯托波爾，導致平民傷亡。俄方認為美國已事實上捲入俄烏衝突，並誓言報復。



俄國防部說，俄防長別洛烏索夫25日應美方要求同美防長奧斯汀通話。美國防部發言人賴德證實了這一說法。俄羅斯軍事問題專家列昂科夫認為，奧斯汀希望與別洛烏索夫通電話，是為預防俄羅斯因塞瓦斯托波爾襲擊事件發起軍事報復。



烏軍23日使用美國援助的導彈襲擊黑海港口城市塞瓦斯托波爾，導致至少4人死亡，另有153人受傷。俄總統新聞秘書佩斯科夫指責美方直接參與導彈襲擊，造成平民死亡，認為“美方必須為此承擔後果”。



俄外交部24日召見美國駐俄大使琳恩·特雷西，指責美國“直接參與”襲擊，“事實上捲入”俄烏衝突，表示俄方將採取措施報復。同一天，賴德說，襲擊塞瓦斯托波爾的決定由烏方作出，美方不願看到平民傷亡。



俄方隨後採取行動。據俄媒報導，24日一座位於烏克蘭敖德薩存儲西方導彈的倉庫以及約10名外國雇傭兵遭到俄軍“口徑”導彈打擊。同一天，一架美軍“全球鷹”無人偵察機在黑海上空被一架俄軍米格－31戰機高速超越，“全球鷹”無人偵察機發現後迅速返航。不難看出，俄方借此發出對抗的信號，美軍捲入俄烏衝突的風險明顯提高。

