住房和城鄉建設部原部長陳政高逝世

中評社北京6月29日電／據新華社：住房和城鄉建設部原部長、黨組書記陳政高同志，因病於2024年6月16日在北京逝世，享年72歲。



陳政高同志逝世後，中央有關領導同志以不同方式表示哀悼並向其親屬表示慰問。



陳政高，1952年3月生，遼寧海城人。1970年12月參加工作，1972年2月加入中國共產黨。1970年至1972年任遼寧省海城縣革委會政工組辦事員。1975年至1982年先後任大連海運學院宣傳處副處長兼團委副書記、團委書記等。1982年至1985年先後任共青團遼寧省大連市委常委、學校部部長，團市委副書記。1985年至1998年先後任遼寧省大連市長海縣副縣長，大連市西崗區委副書記、區長，大連市副市長，大連市委常委、副市長等。1998年至2008年先後任遼寧省副省長，遼寧省副省長兼沈陽市委副書記、市長，沈陽市委副書記、市長，遼寧省委常委、沈陽市委書記，遼寧省委副書記、代省長、沈陽市委書記。2008年至2014年任遼寧省委副書記、省長。2014年至2017年任住房和城鄉建設部部長、黨組書記。



陳政高是中國共產黨第十七屆中央候補委員、十八屆中央委員，中國共產黨第十七次、十八次全國代表大會代表，第十屆、十一屆、十二屆全國人民代表大會代表。