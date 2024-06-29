澳門特區政府：強烈反對台灣當局詆毀抹黑澳門

中評社香港6月29日電／就台灣當局6月27日藉所謂調升旅遊警示，肆意抹黑澳門維護國家安全法制建設，歪曲澳門政治及社會發展情況，澳門特別行政區政府表示強烈不滿並予以嚴厲譴責。



作為中國不可分離的部分，澳門特別行政區負有維護國家安全的憲制責任。自《維護國家安全法》2009年制訂生效以來，澳門社會經濟繁榮發展，民生顯著改善，國際地位不斷提升。去年該法的修訂廣泛借鑒了不同法域的立法經驗，遵守適用於澳門特別行政區的相關國際人權公約規定，遵循澳門法制傳統，尊重澳門社會實際情況，充分保障居民及其他人的合法權益。事實證明，維護國家安全法制進一步健全，對澳門的發展起到正面的促進和保障作用，澳門仍然是全球其中一個最安全、最具經濟活力的國際旅遊休閑城市，到訪旅客持續增長，經濟表現亦得到國際貨幣基金組織的充分肯定和高度期待。



特區政府重申，《維護國家安全法》對任何人基本權利和自由的保障，與國際法準則保持一致，當中罪刑厘定、預防性措施和訴訟程序完全符合澳門刑事法律傳統，皆受到明晰、嚴格限定。法律僅針對和制裁極少數意欲危害國家和澳門安全的人，一般來澳旅客毋須擔心誤墮法網。



台灣當局為求政治私利，罔顧客觀事實，公然污蔑澳門法治和人權狀況，企圖在島內製造恐慌、破壞澳台兩地民眾交往，足見其用意之險惡、手段之卑劣。特區政府鄭重呼籲台灣當局真誠顧念台灣民眾福祉，珍視兩地民眾情感，停止利用澳門進行各種政治操弄，損人害己。

