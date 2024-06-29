藍綠桃園中壢開講拚場　距離不到2公里

民進黨今日在桃園市中壢區綠光花園餐廳舉辦“國會”改革說明會。（照片：民進黨桃園市黨部提供） 中評社桃園6月29日電（記者 盧誠輝）“國會”改革法案覆議未通過，民進黨聲請“釋憲”，藍綠近日總動員在全台各地開講，29日兩黨不約而同都選在桃園市中壢區舉辦說明會，藍綠陣營會場僅距離不到2公里，車程僅約需6分鐘，互相尬場較勁意味濃厚，藍綠也在說明會中互批對方展政治鬥爭。



中國國民黨今日在桃園市中壢區自立社區活動中心舉辦“反貪腐、查弊案－國會改革說明會”，包括國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、“立委”魯明哲與邱若華、桃園市黨部主委黃敏恭、副主委蔡忠誠、桃園市議員梁為超、吳嘉和、朱珍瑤等人及社區民眾約500人參與。



民進黨則選擇在距離國民黨舉辦說明會不到2公里、車程僅約需6分鐘的綠光花園餐廳舉辦“反濫權 護民主說明會”，包括民進黨秘書長林右昌、政策會執行長王義川、民進黨“立委”沈柏洋、范雲、林月琴、郭昱晴、張雅琳等人及社區民眾約500人到場參與。



朱立倫在說明會中痛批民進黨表示，依照“憲法”規定，法案覆議不過，就要立即接受，但民進黨還要抗爭到底，接下來還要“釋憲”、罷免，民進黨反對“國會”改革最重要原因，就是維護黨的權益，避免雞蛋、疫苗等各種弊案不被調查。



朱立倫強調，這次國民黨在全台各地舉辦的“國會”改革說明會，是一個非常正面的，沒有任何對抗，也沒有任何仇恨，希望民進黨不要在各地掀起對抗跟仇恨。



林右昌則指出，民進黨辦宣講活動並非政黨鬥爭，而是要讓民眾知道“立院”正在發生的事情與台灣面對的威脅。他痛批，國民黨以“國會”多數來控制“行政院”，讓民進黨找不到人才擔任“內閣”，不只要製造社會恐慌，更要癱瘓“中央”行政效能。



林右昌認為，目前“國會”改革法案與財政收支劃分法都已成為國民黨的政治鬥爭工具，他呼籲民眾一定要把論述帶回去，讓親朋好友知道“立法院”的現況，一起支持守護台灣民主的行動。