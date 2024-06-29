朱立倫：綠不該製造仇恨與鬥爭罷免謝國樑

朱立倫接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫近日展開“國會”改革說明會全台開講行程，繼27日到苗栗、28日在基隆開講後，朱29日來到桃園開講，他在會前接受媒體聯訪時呼籲，民進黨不應該用仇恨與鬥爭的方式來罷免基隆市長謝國樑，社會要祥和、人民要安居樂業，才是全台民眾最大的期待。



朱立倫29日到桃園市中壢區自立社區活動中心出席“反貪腐、查弊案－國會改革說明會”，包括國民黨籍桃園市長張善政、“立委”魯明哲與邱若華、桃園市黨部主委黃敏恭、副主委蔡忠誠、桃園市議員梁為超、吳嘉和、朱珍瑤等人及社區民眾近500人參與，場面熱烈。



朱立倫表示，民主社會都歡迎大家表達不同意見，今天宣講主要是要讓大家知道“國會”改革對台灣第三波民主的重要，同時在“立法院”當中不管是推動財政收支劃分法或是80歲以上長者請外籍看護免巴氏量表，或是目前台灣能源政策缺電、核電要不要延役的政策和一些重要的地方建設等，希望透過這樣的宣講，把國民黨“立委”在“國會”這一會期努力的成果跟民眾報告。



他強調，這次國民黨在全台各地舉辦的“國會”改革說明會，是一個非常正面的，沒有任何對抗，也沒有任何仇恨，希望民進黨不要在各地掀起對抗跟仇恨。



媒體詢問，在國民黨基隆市長謝國樑罷免案連署中，現在傳出國民黨內有意罷免民進黨籍基隆市議長童子瑋，朱立倫昨日到基隆開講時也說將以其人之道還治其人之身？



朱立倫指出，大家都知道謝國樑是最有愛跟和平的市長，謝在基隆好好認真努力，結果只是因為得罪了某些民進黨朋友或特定利益的人士，他們就發動罷免，這樣有道理嗎？民進黨用仇恨與鬥爭的方式來對抗市長，而市長的職責就是要努力讓市民能安居樂業，但現在基隆市民還能夠安定嗎？



他認為，民進黨這樣做，當然會引起很多基隆市民的不滿，才會有市民說要以其人之道還治其人之身，但他還是要再一次呼籲，社會要祥和，人民要安居樂業，希望民進黨不要再搞政治鬥爭，相信這也是全台民眾最大的期待。



朱立倫強調，未來有關罷免制度是否合理？本來就有很多意見，比如說“總統”連署的時候還要有身分證影印本，來避免作假，但現在罷免的時候，只要抄一抄名單，把身分證字號填一填就可以了，這樣對嗎？這樣合法嗎？所以這些問題未來都需要重新檢討。



他說，罷免門檻提不提高都完全尊重“立法委員”的決定，“立委”召開公聽會就是希望能聽取大家的意見，大家各自表達不同的意見，最重要的是它不是針對個人，也不是針對政黨，跟謝國樑更無關，國民黨“立委”只是希望能對一個長治久安的制度來做一個討論。

