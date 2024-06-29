朱立倫桃園開講　批民進黨只會造謠抹黑

朱立倫今日到桃園市中壢區出席“國會”改革說明會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫近日展開“國會”改革說明會全台開講行程，繼27日到苗栗、28日在基隆開講後，朱29日來到桃園開講，他痛批民進黨只會造謠抹黑，覆議案不過就要提“釋憲”和罷免，民進黨反對“國會”改革只為了維護黨的權益，因為害怕雞蛋和疫苗等各種弊案被調查出來。



朱立倫29日到桃園市中壢區自立社區活動中心出席“反貪腐、查弊案－國會改革說明會”，包括國民黨籍桃園市長張善政、“立委”魯明哲與邱若華、桃園市黨部主委黃敏恭、副主委蔡忠誠、桃園市議員梁為超、吳嘉和、朱珍瑤等人及社區民眾近500人參與，場面熱烈。



朱立倫致詞時表示，民進黨造謠“國會”改革是共產黨的意思，讓美國、英國及歐盟來台貴賓聽到一頭霧水，因為“總統”到“立法院”國情報告還有“國會”聽證、調查權等“國會”改革法案，在歐美國家的國會是當然權利，甚至是民進黨前輩所提案，而且討論很久才通過，最主要原因，就是因為有關雞蛋、疫苗等問題，民進黨官員到“立法院”不能說謊做假，才會拼死命抗爭反對。



他指出，更奇怪的是，正副院長人事同意權，從無記名改成記名，縣市議會正副議長記名選舉實施已久，都沒有違憲問題，怎麼“立法院”記名投票就變成違憲了？證明“國會”真的需要改革。



朱立倫痛批，依照“憲法”規定，法案覆議不過，就要立即接受，但民進黨還要抗爭到底，接下來還要“釋憲”、罷免，民進黨反對“國會”改革最重要原因，就是維護黨的權益，避免雞蛋、疫苗等各種弊案不被調查。



朱立倫強調，國民黨今後努力的方向，包括修訂不合時宜的財政收支劃分法、推動核電延役、80歲以上長輩請看護免巴氏量表、反對廢除死刑等，國民黨堅持公平正義及“國會”改革，做對的事情，希望大家全力團結支持國民黨。



藍委魯明哲說，其實這次通過的“國會”改革法案，包括國民黨、民眾黨、民進黨都有提案，因此，改革法案除藍、白之外，民進黨也適用，目前大法官看顏色辦案，“監察院”公信力蕩然無存，正義防線相繼淪陷，只剩下“立法院”可以伸張正義，“國會”改革有其必要性，過去8年，人民作主的權力正在消失，呼籲大家做國民黨的後盾，讓黨籍“立委”在“立法院”能大聲說話，維護人民的權益。

