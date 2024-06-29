統派強烈譴責將赴陸港澳旅遊列橙色警示

勞動黨主席吳榮元。(中評社 資料照) 中評社台北6月29日電／陸委會27日起調整中國大陸及香港澳門旅遊警示為代表避免非必要旅行的橙色燈號。兩岸和平發展論壇29日發表聲明表示，我們對民進黨刻意將全體台灣人與“台獨”路線掛鉤的卑劣作法，以及持續阻擾兩岸人民良性互動、交流的錯誤政策表示嚴厲譴責。



據“交通部”觀光署的統計資料顯示，2023年台灣人第二大的旅遊目的地就是中國大陸，達到176萬人次。若再加上港澳兩地則達到了278萬人次。這代表規劃陸港澳地區的旅行團絕對是眾多旅行社的重點項目。由此可見，陸委會的作法雖僅為民進黨當局的建議，不具強制性，但仍然會嚴重衝擊台灣的旅遊和觀光產業。



此外，我們對民進黨刻意將全體台灣人與“台獨”路線掛鉤的卑劣作法，以及持續阻擾兩岸人民良性互動、交流的錯誤政策表示嚴厲譴責。



針對上述情況我們提出以下幾點呼籲。



一、“天大地大、民生最大”。民進黨不應該以犧牲老百姓福祉作為達成政治訴求的工具。



據媒體報導，外界咸認陸委會此次做法是針對大陸日前發出“懲治台獨22條意見”後採取的反制措施。我們呼籲民進黨政府不應該犧牲觀光和旅遊產業的利益和福祉，將限制兩岸旅遊作為其政治工具。



二、“台人非台獨、旅遊無忌顧”。民進黨不應該無端渲染恐怖氛圍，嚇阻老百姓外出旅遊



在大陸發布“懲治台獨22條意見”後，民進黨相關人士便不斷渲染恐怖氛圍，宣傳所謂台灣老百姓前往陸港澳地區，或是到與大陸具有刑事、司法互助合作關係的國家旅遊，就有可能遭到逮捕的虛假謠言。我們必須指出，絕大多數台灣人並不支持“台獨”。衹有作賊心虛的民進黨政客需要擔心“懲獨意見”，台灣老百姓到世界各地，包括陸港澳地區旅遊都是自在舒適的。



三、“兩岸應積累善意、杜絕惡意”。老百姓期待的是兩岸互相釋出交流互動的善意，而非持續升高對抗的惡意



在今年4月10日的“馬習二會”上，習近平談到希望廣大台灣同胞多到大陸走一走，也樂見大陸民眾多去寶島台灣看一看。這表示大陸方面對兩岸的旅遊、交流持積極態度。賴清德在選戰期間和當選後都不斷強調要打造和平共榮的兩岸關係。我們希望賴清德應該正面回應大陸的善意，逐步積累兩岸的良善互動，而不是帶著惡意，連兩岸之間最基本的旅遊、交流活動都要阻擾。