香港各界慶典委員會慶香港回歸祖國27周年（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月30日電（記者 段曉魯）為慶祝香港回歸祖國27周年，香港各界慶典委員會將舉辦連串精彩慶祝活動，讓廣大市民及旅客共慶回歸喜悅，凝聚家國情懷。6月29日上午，“慶祝香港回歸祖國27周年”活動啟動禮在維多利亞公園舉行，為系列活動拉開帷幕。



出席活動的主禮嘉賓包括香港特別行政區行政長官李家超、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄、中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長董經緯、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、中國人民解放軍駐香港部隊副政治委員王兆兵少將、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任何靖、全國人大委員會常務委員李慧琼、香港各界慶典委員會主席譚錦球、新華社亞太總分社社長汪金福、香港各界慶典委員會籌委會主席陳鴻道、香港各界慶典委員基金會主席莊紫祥。主要嘉賓還包括香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡、署理房屋局局長戴尚誠、民政及青年事務局副局長梁宏正、運輸及物流局副局長廖振新、教育局副局長施俊輝、民政事務總署署長張趙凱渝、入境事務處處長郭俊峯、署理海關關長陳子達；中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室辦公廳主任肖友梅、社會工作部副部長周蔚及張昭、港島工作部部長薛惠君、九龍工作部副部長祝小東及新界工作部部長李薊貽等。



啟動禮上，行政長官李家超、中央駐港聯絡辦公室主任鄭雁雄、慶委會主席譚錦球分別致辭，慶委會籌委會主席陳鴻道致謝辭。



行政長官李家超致辭時表示，今年是香港回歸祖國27周年，是中華人民共和國成立75周年，意義重大。國家發展一日千里，今年首季和去年全年經濟實質增長，都超過5%，是全球主要經濟體中增長最快之一。作為中華兒女的我們，都對國家的高質量發展感到無比自豪。



行政長官李家超續說，香港社會整體穩定，經濟發展正穩步向好，營商環境自由、方便，匯聚全球人才，擁有穩定的發展基礎。香港現在正處於經濟轉型期，會面對不同的新挑戰，但香港人一向靈活多變，只要我們把握新機遇，在經濟轉型期創新求變，各人在自我崗位上自強不息，發揮善拼敢贏的精神，香港必然可以創造更輝煌的成績。政府會團結社會各界，不斷地尋求突破、大膽創新，開闢新發展領域，全力拼經濟、謀發展、惠民生。