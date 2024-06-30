快評：懲治少數頑固台獨分子不針對廣大台胞

中評社快評/大陸6月21日發布施行的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（下稱《意見》），引發各方高度關注，對“台獨”分子的震撼可想而知，但民進黨當局的操作卻把廣大台灣同胞都視為“台獨”，聲稱在台灣除了統促黨都是“台獨”，以此裹脅廣大台灣同胞，並提出旅遊警示“非必要勿前往”大陸。這是何等的荒謬！



《意見》是大陸一項重要的涉台司法文件，是大陸遏制、打擊、懲治“台獨”頑固分子的重大舉措施，針對性極強：從標題到內文都清晰表明，刑事懲治措施針對的是極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的頑固“台獨”分子，以及他們實施的分裂國家、煽動分裂國家的犯罪。6月21日下午，國務院台辦和相關部門聯合舉辦的專題發布會上，最高人民法院審判委員會委員、刑事審判第二庭庭長馬岩強調，《意見》針對的是極少數“台獨”頑固分子及其分裂活動，不涉及廣大台灣同胞。



概括而言，《意見》針對的，是頑固的“台獨”分子分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，能夠被定性為“頑固”的“台獨”分子的，顯然是少數，甚至是極少數，不涉及到廣大台灣同胞，廣大台灣同胞外出旅行，包括到大陸及港澳地區旅行，完全不用擔心。尊重關愛造福台灣同胞、歡迎和支持廣大台灣同胞參與兩岸各領域交流合作、共享中國式現代化發展機遇，依然是大陸的承諾和政策主張。



相反，對於極少數分裂國家、煽動分裂國家的頑固“台獨”分子，即使不到大陸或港澳地區，也可能被懲治。

