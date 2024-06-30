德國隊“妖艷”粉紫球衣熱賣　

中評社香港6月30日電／從公佈之初引發球迷熱議，到後來多個尺碼賣斷貨，東道主德國隊在本屆歐錦賽上設計大膽、色彩艷麗的粉紫色球衣逐漸俘獲人心，成為德國隊客場球衣中最為成功的案例。



記者在法蘭克福、斯圖加特等賽場採訪時發現，粉紫球衣的許多尺碼都已售罄。球迷無論男女老少，都有相當數量的人穿著粉紫球衣來現場觀戰助威。



阿迪達斯公司全球企業傳播負責人揚·魯瑙（中文名“楊護楠”）日前接受新華社記者專訪時表示，粉紫球衣是公司歷史上銷量最高的德國隊客場球衣，目前多個尺碼供不應求，正在加緊生產補貨。



“具體銷售額我不方便透露，但可以說下比例。”魯瑙說，“通常情況下，主場球衣的銷售佔比為80%，客場球衣為20%。這次創新採用的粉紫色設計，德國隊的客場球衣和主場球衣的銷售比例幾乎平分。”



魯瑙向記者介紹了這款球衣設計的由來。



“談到德國、德國人和德國足球，很多人會有一些刻板印象，而過去這些年，德國發生了許多變化，形成多元文化共存的社會生態。我們設計的初衷是想展現一個現代的、全新的德國形象。”魯瑙說。



德國隊的主場球衣多年來在設計上變化不多，通常是以白色調為主，以德國國旗色為主要設計元素，體現出對傳統文化的尊重和繼承。



“球隊的主場球衣設計一般會延續傳統，比如意大利隊是藍色，拜仁慕尼黑俱樂部是紅色。”魯瑙說，“客場球衣可以多一些空間來展示創意。設計過程中我們進行了一些測試，尤其針對年輕人群體。不只是踢球的人認可，很多不踢球的人也願意購買粉紫球衣。”



阿迪達斯的市場營銷策略始終盯緊年輕人，比如簽約英格蘭球星貝林厄姆、德國國腳維爾茨、西班牙小將亞馬爾，以及過去一年人氣飆升的中國霹靂舞運動員劉清漪。他們在年輕人喜歡使用的社交平台上投放大量廣告。



“我們一直在尋找未來之星，希望在他們年輕時就挖掘出來，進行長期贊助。”魯瑙說。