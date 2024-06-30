國家防總派專家組赴江西湖南指導工程巡查防守

中評社香港6月30日電／記者29日從應急管理部獲悉，國家防汛抗旱總指揮部當日向江西、湖南兩省分別派出專家組重點強化工程巡查防守的指導，前期派出的6個工作組在黑龍江、江西、安徽、湖北、湖南、浙江一線協助指導防汛抗洪工作。



新華社報導，國家防總辦公室、應急管理部29日組織專題視頻會商調度，與中國氣象局、水利部、自然資源部、住房城鄉建設部等聯合會商，視頻調度湖北、江西、安徽、重慶等省份，研判汛情發展態勢，進一步安排部署重點地區防汛救災工作。



根據會商結果，近期長江中下游強降雨天氣持續，累積雨量大、極端性突出，具有較強致災性。長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水系出現明顯漲水過程，6月28日長江2024年第1號洪水形成，20餘條河流發生超警洪水。降雨區內山洪和地質災害、城市內澇風險較高，防汛形勢複雜嚴峻。



應急管理部有關負責人指出，要積極做好長江、太湖等大江大湖洪水的防範應對，果斷提前組織洲灘民垸和受威脅區域群眾轉移避險，強化對薄弱堤段、穿堤建築物、歷史險工險段等重點部位的巡查防守。要全面落實極端強降雨防禦工作。要強化應急通信保障，在主要風險區域預置應急通信裝備。要做好轉移群眾安置和救助工作，切實保障受災群眾基本生活。



國家防總當日維持針對湖北、安徽、江西、湖南等4省份的防汛三級應急響應和針對黑龍江、江蘇、重慶、貴州、浙江等5省份的防汛四級應急響應，維持針對河北、山西、內蒙古、山東等4省份的抗旱四級應急響應。國家防災減災救災委員會維持針對廣東省的三級救災應急響應和針對安徽、福建、湖南、廣西等4省份的四級救災應急響應。



此外，國家防總辦公室會同國家糧食和物資儲備局緊急調撥編織袋、照明設備、排水泵、發電機等總價值約1333萬元的中央應急搶險救災物資（防汛抗旱類）。應急管理部針對安徽、湖北等重點省份編制應急救援力量預置方案，調派無人機等巡堤查險裝備在湖南資水和洞庭湖區協助地方開展工作。