多個流域河流洪水超警　水利部門全力防汛抗洪

中評社香港6月30日電／中國水利部29日發佈汛情通報：烏蘇裡江上游幹流發生有實測資料以來最大洪水；受本輪降雨過程影響，長江幹流洞庭湖入江口以下將發生全線超警洪水，太湖水位將超過警戒水位，珠江流域西江幹流及柳江將發生洪水過程。



面對各大流域當前汛情，水利部門滾動會商研判，強化以流域為單元，科學調度流域水工程，細化各項措施，全力防汛抗洪。



烏蘇裡江上游發生有實測資料以來最大洪水



新華社報導，水利部汛情通報顯示，烏蘇裡江上游幹流發生有實測資料以來最大洪水，虎頭水文站29日4時洪峰水位達57.99米，超保0.90米，水位列1951年有實測資料以來第1位。



水利部鬆遼水利委員會相關負責人表示，目前，鬆遼流域共有12條河流發生超警以上洪水，其中烏蘇裡江虎頭站、饒河站發生超保洪水。鬆遼委正強化各項防汛抗洪措施，積極做好應對。



水利部預計，受降雨及上游來水影響，烏蘇裡江幹流饒河江段將於7月2日前後出現超保0.80米左右的洪峰水位，東安鎮江段將於7月4日前後出現超警1.00米左右的洪峰水位，海青（撫遠市）江段將於7月5日前後出現保證水位左右的洪峰水位。水利部將密切監視汛情發展態勢，及時發佈預警，科學調度水工程，指導地方做好堤防巡查防守、水庫安全度汛、中小河流洪水防禦。



長江幹流洞庭湖入江口以下將發生全線超警洪水



水利部29日召開防汛專題會商會議，滾動分析研判長江、太湖、西江等防汛形勢。根據滾動監測預報，本輪降雨過程將持續到7月2日，強降雨區穩定維持在長江中下游、太湖流域，以大到暴雨為主，部分地區有大暴雨。



受其影響，長江幹流洞庭湖入江口蓮花塘以下將發生全線超警洪水，且持續時間長，太湖水位將超過警戒水位。