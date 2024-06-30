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尼日利亞發生多起爆炸襲擊事件至少18人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-06-30 11:05:12


　　中評社香港6月30日電／尼日利亞東北部博爾諾州29日發生3起自殺式爆炸襲擊事件，造成至少18人死亡、40餘人受傷。

　　新華社報導，博爾諾州應急管理局29日在其社交媒體賬號上通報，在該州果扎鎮，多名襲擊者分別在一場婚禮現場、一家醫院以及一場葬禮活動上製造了自殺式爆炸襲擊。傷者中目前有19人傷勢嚴重。

　　截至目前，沒有組織承認發動上述襲擊。

　　尼日利亞東北部長期盤踞著“博科聖地”“伊斯蘭國”等極端組織武裝分子，對當地及周邊國家安全構成威脅。這些極端組織人員時常以平民為襲擊目標。

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