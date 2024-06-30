歐盟新領導層人選在激烈博弈後出爐

中評社香港6月30日電／歐盟峰會27日在比利時首都布魯塞爾舉行，歐洲理事會當晚通過歐盟新領導層人選。分析人士指出，自6月上旬歐洲議會選舉結束後，各方經過半個多月博弈，最終確定下一屆歐盟機構領導層人選。但提名人選尤其是歐盟委員會（歐委會）主席馮德萊恩的連任能否獲得歐洲議會的過半數支持，仍存懸念。



歐洲理事會主席米歇爾27日晚在社交媒體上說，歐洲理事會決定提名馮德萊恩連任歐委會主席，選舉葡萄牙前總理科斯塔擔任下一屆歐洲理事會主席，並提名愛沙尼亞總理卡拉斯擔任歐盟外交和安全政策高級代表。



新華社報導，自6月9日歐洲議會選舉投票落下帷幕，歐盟內部已就新領導層人選多次協商，但始終存在分歧。據媒體報導，峰會前夕，代表歐洲人民黨黨團、社民黨黨團和復興歐洲黨團所組成聯盟的6位歐盟國家領導人，就歐盟新領導層人選達成共識。但由於該方案需要在峰會上得到歐盟27國領導人的多數支持才能通過，為了避免影響其他議程，這個極具“敏感性”的議題被放在了27日晚最後討論。



歐盟確定領導層人選時，除考慮歐洲議會選舉結果外，往往需要平衡多個因素。



得到提名或當選的三人中，德國人馮德萊恩來自歐洲議會最大黨團歐洲人民黨黨團，得到希臘總理米佐塔基斯和波蘭總理圖斯克等該黨團成員的支持；科斯塔來自歐洲議會第二大的社民黨黨團，得到西班牙首相桑切斯和德國總理朔爾茨等該黨團成員的支持；卡拉斯來自歐洲議會第四大的復興歐洲黨團，得到同樣來自該黨團的法國總統馬克龍和荷蘭首相呂特的支持。



從性別上看，馮德萊恩和卡拉斯是女性；從所屬國地理位置看，科斯塔代表南歐，馮德萊恩代表西歐，卡拉斯代表東歐；從所屬國大小看，馮德萊恩來自歐洲大國，科斯塔和卡拉斯來自中小國家；另外，馮德萊恩和科斯塔代表“老歐洲”，卡拉斯代表“新

歐洲”。